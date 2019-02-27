香港回歸逾二十年，「一國兩制」有走樣變形之虞，這是朝廷、建制派和反對派都看出來的。不同的是，對走樣變形的判斷完全不同，朝廷和建制派認為「一國兩制」的走樣變形是向着一國受損、中央受害的方向發展；反對派則認為是向着香港資本主義制度和生活方式受害的方向發展，正被一國的社會主義侵蝕。無論前者還是後者，都把「一國兩制」走樣變形的原因和責任推給對方。



不僅如此，為了反擊對手，捍衞自己心中的「一國兩制」，雙方都出了狠招，強化鬥爭性。這樣的轉折點，表現在二○一四年朝廷發表了國務院白皮書，首次提出了中央全面管治權。而香港反對派和激進本土勢力藉討論政改之機，發動了七十九天的「佔中」行動，在普選問題上提出了幾乎是要求「完全自治」、將中央和一國擠之一邊的訴求方案。



中央全面管治權的提出，預示了朝廷絕不會在政改問題上再向反對派的要求讓步，而是檢討了以往太過「寬和」、只要反對派一鬧就讓步的不智不當做法；檢討了不能將「五十年不變」當成「五十年不管」，不但要在反對派的猖狂進攻、得寸進尺面前堅持原則，而且要從各個方面檢討，中央原有的對香港的管治權到底出了甚麼疏漏；檢討了該收回來的要收回來，該抓緊的要抓緊，該修改的制度要修改，該調整的人事之道要調整，該打破的某些阻礙中央全面管治權貫徹落實的壁壘要打破，從而實現將中央全面管治權和香港特區高度自治權結合起來。只有這樣，才能真正維護「一國兩制」，否則，如果縱容反對派的進攻發展下去，香港大亂或成為外部勢力、港獨勢力分裂國家、破壞國家安全的「基地」，那麼「一國兩制」就真的再難繼續，非要「一國一制」解決問題不可也，這個局面，港人不願見到，朝廷更不願見到。



「佔中」失敗後，從反對派和激進本土陣營裏殺出了「港獨」勢力發動旺角暴亂，連串事件的惡性發展，更顯示了「港人治港」從體制到基礎、到人事皆深藏破壞一國的力量，中央管治權必須全面且要真有措施。