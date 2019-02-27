沒有最低，只有更低。香港貨櫃吞吐量跌跌不休，去年剛由全球第五位降至第七位，今年甫開局便又降了一級，變成第八位，被青島後來居上，看樣子還會繼續尋底，很快就會被摒出十名之外。



香港海運港口局數字顯示，今年一月份香港貨櫃吞吐量按年急挫近一成二，跌幅有加劇之勢，反觀其他主要港口都錄得升幅，上海更大增逾一成，與香港榮辱互見，形成鮮明對比。一般認為，香港貨櫃吞吐量持續下跌，主要是受到中美貿易戰影響，這種說法當然沒有錯，問題是，同樣受到貿易戰影響，為何其他港口不跌反升，只有香港獨自憔悴？很明顯，除了外在原因，還有內在原因，香港故步自封，不思進取，才是貨櫃吞吐量每況愈下的根源所在。



香港憑藉得天獨厚的地理位置，一直是中國通往世界的主要窗口和橋樑，中介和轉口業務蓬勃發展，造就了全球第一貨櫃港和國際金融中心地位。然而時移世易，隨着內地發展日趨成熟，港口設施逐漸成熟，不少城市已具備走向國際的能力，香港中介及轉口港地位削弱，加上成本高昂，競爭力不如其他港口，自然風光不再。



可悲的是，不少香港人依然沉醉在過去的輝煌中，自我感覺良好，不願或不敢面對現實。反對派正是利用港人這種自高自大、閉關自守的心理，逢中必反，逢與內地融合必反，連粵港澳大灣區規劃也說成洪水猛獸。實際上，深圳和廣州等大灣區城市不僅貨櫃吞吐量超越香港，許多領域尤其是科技發展也已後來居上，香港拒絕與內地經濟融合，只能自我孤立、自我邊緣化。當然，這也許正是反對派的真正目的，香港不斷沉淪，他們才有政治本錢，才能繼續興風作浪。



「六代繁華，春去也，更無消息。空悵望，山川形勝，已非疇昔。」香港作為曾經的世界第一大港，如今繁華消失，令人空餘惆悵！