過完元宵節，內地學校陸續開課，有人發現中學課本的文言文範文又有調整，膾炙人口的名篇《陳涉世家》不見了，互聯網上議論紛紛。官方解釋中學歷史有教授相關內容，為避免與語文課內容重疊，因此作出調整，否認是刻意令其消失。



陳涉（陳勝）與吳廣領導了秦朝末年的農民起義，加速秦朝滅亡，司馬遷在《史記》中為其列傳，文中名言如「苟富貴，無相忘」、「燕雀安知鴻鵠之志哉」、「天下苦秦久矣」、「且壯士不死即已，死即舉大名耳，王侯將相寧有種乎」，人人琅琅上口。事實上，中國歷史上起義、革命不斷，推動改朝換代，很多英雄豪傑都是受陳涉起義所鼓舞，「捨得一身剮，敢把皇帝拉下馬」。中共某程度上也是陳涉的信徒，這是《陳涉世家》自一九六○年編入中學教材，陪伴國人一甲子的原因。



然而，時代改變了，價值觀也就隨之改變。今年是中共建政七十周年，並希望做永遠的執政黨，正如當年秦始皇希望國祚綿延、代代相傳一樣，因此鼓吹革命、造反的內容就顯得不合時宜。



未必巧合的是，與《陳涉世家》同時被束之高閣的還有杜甫名作《石壕吏》以及孟子的《得道多助，失道寡助》，前者反映「安史之亂」期間惡吏趁夜捉人的殘暴，容易令人聯想起今日的城管粗暴執法；後者提倡社會正義，以民為本，而孟子的「民為貴君為輕」思想向不為獨裁者所喜。



內地教科書由教育部統一編輯，中小學課本選入哪些範文，篩掉哪些範文，都講政治正確，折射政府喜好及社會變遷。順便一提，取代《陳涉世家》的是《周亞夫軍細柳》，周亞夫是漢朝開國功臣周勃之子，治軍嚴謹，不畏權貴，不徇私情，亦正是周亞夫平定了漢初的「七國之亂」，這正好符合當今聖上要求軍隊「召之即來、來之能戰、戰之必勝」的主題。