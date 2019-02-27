多行不義必自斃。繼去年出售兩項台灣物業資產之後，壹淫媒日前又告停牌，聲稱可能涉及出售台灣一項土地物業。顯而易見，漢奸黎已經走投無路，只能靠「賣、當、借」度日。問題是，壹淫媒賣無可賣，據悉這已是集團最後一幢台灣物業，即使成功放售，以其半年燒兩億元銀紙的速度，雞碎咁多錢又能吊命多久？



壹淫媒靠反中亂港、食洋主子狗餅起家，也曾風生水起過，號召七一遊行、佔中都是其「代表作」，不僅港府投鼠忌器買佢怕，中央亦一度忍氣吞聲、退避三舍。然而反中亂港反得久了，人們漸漸清醒，意識到漢奸黎這「民主鬥士」名不副實，不過是隻搖頭擺尾的洋走狗，手下的反對派政客只是收錢搞事，香港民主在這班牛鬼蛇神玩弄下，不但毫無寸進，更是節節倒退。尤其是中央新一代領導人上台，漢奸黎和反對派的奸計往往不能得逞，氣急敗壞的真面目浮現，從七一遊行參與人數愈來愈少觀之，愈來愈多市民不再相信他們那一套。



更令漢奸黎沮喪的是，連洋主子都不再睇他台戲。自特朗普上台，言必美國優先，簽訂的協議話退就退，當然不會管小小香港一隻小小走狗。漢奸黎狗急跳牆，連親生仔《壹週刊》也插標求售，只是臨門一腳搞砸了而已。如今將台灣資產悉數變賣，不難估計下一步摺埋台灣淫媒，甚至索性捲錢走人。當然，以漢奸黎的契弟作風，還是要上演最後瘋狂。爛果報最近出盡全力抹黑唱衰粵港澳大灣區發展規劃綱要，言之鑿鑿說香港「被規劃」，又拿大灣區人湧落香港公院看病來危言聳聽一番，得出內地水緊、要靠香港撲水等可笑結論。可惜這種論調已沒有多大市場，除了欺騙無知港獨分子，幾乎掀不起漣漪。



眼看他起高樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌了。人們何妨放長雙眼，看看洋奴漢奸如何折墮收場。