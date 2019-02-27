自從撰寫時評文章之後，筆者天天盯着社會上一切不合理之事，經常下筆不饒，一批再批，自覺這是職責所在。但我批評的對象也分可理解與不可理解兩類，前者在下雖然不同意對方做法，但總算能理解人家為甚麼會這樣做。



譬如昨日談到中國原擬在本月底邀請美國總統特朗普訪華，商定最終的貿易協議，本欄不以為然，覺得此舉未能充分照顧特朗普面子，應直接到佛羅里達州談才對。事後證明，白宮主人果然拒絕訪華，要中國領導人改而登臨美國。但中國的決策錯誤完全可以理解，只是一時考慮未周，況且筆者當時也不敢斷言特朗普一定會拒絕應邀，只是覺得到美國去談更適合而已。



讓我覺得不可理解的一類，主事者的抉擇則是荒謬得難以置信，選的路無論如何都行不通，能歸入這一類的案例甚少，因為世上極笨的人根本不多。約三年前，本欄選出三方「極笨之人」，並提出過鄭重警告，如今證明，三者全都陷入極大困境，三年前他們還不是這般模樣的。第一是伊斯蘭國（IS），他們口稱爭取公義，卻傻到同時向中、美、俄以至世上幾乎所有強國挑釁，這是毫無理智的行為，自陷絕境，必敗無疑，而今天的IS已瀕於消失邊緣了。



第二是香港反對派，他們近乎逢中必反，部分行為形同蠻子，此舉對外會招來中港政府打壓，對內會讓支持者離心。如今香港反對派也跟三年前不是一個樣，選舉接連敗北，失卻了立法會的關鍵議案否決權，就連組織遊行示威也變得從者寥寥。



第三是壹傳媒，近日他們又要沽售台灣的資產救亡，就算得款也不過是七千多萬港元，杯水車薪，無補於事。壹傳媒立場偏頗，處處樹敵，是不斷在將理智的讀者趕走。然而，他們這類人蠢起來，是你想勸也勸不來的，只能看着對方一直往絕路的最絕處走去。