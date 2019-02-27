北韓領導人金正恩千里迢迢乘坐專列到越南河內，與美國總統特朗普進行第二次高峰會談。不少人都關心，去年六月在新加坡舉行的首次「特金會」，姿勢多於實際，連「無核化」的定義也沒有，如果一定要說有甚麼意義，兩國算是「破冰」吧！今次會談，能否就朝鮮半島實現無核化，進一步尋求銷毀核武器的共識，各界只能拭目以待。



金正恩今次越南之行，料會與特朗普談及無核化的具體時間安排，以及如何能夠在「戰略利益」上定出彼此同意的棄核時間表和路線圖，並讓國外的檢查人員驗證真偽，若證實北韓誠意棄核，相信美國會放寬制裁。



怎麼說都好，金正恩此行意義重大，要言之，他最希望獲得美國的撤銷制裁；其次是向越南「偷師」，看看也是奉行社會主義的共產國家越南，何以能夠在「改革開放」之下，國內生產總值（GDP）由上世紀八十年代的二百億美元，增加至二○一七年的二千億美元。



北韓儘管有中國和俄羅斯的「輸血」，不過長貧難顧，長期發展核武又在在需財，平壤雖然經常宣傳金正恩如何「愛民如子」，但現實又是另一回事，據美國廣播公司不久前獲得一封北韓駐聯合國大使金松寫給安理會的信，裏面直認北韓因為國際制裁和自然災害，導致糧食嚴重短缺。信中說得清楚，今年一月份，居民糧食配給已從每天五百五十克，減少到每天三百克，於此可見北韓民生之困境。



事實上，第二次「特金會」能否再邁出一步，目前言之尚早。特朗普說，只要北韓不再測試武器已很高興，顯然已降低了對無核化的期望。北韓自新加坡峰會後便沒有再進行核試，但這不表示北韓停止核武工程，當知現今科技大可用電腦模擬核爆來改進有關工程。特朗普為了競選連任，相信對中國、對北韓都會留一線，「美國優先」也不必令已動盪的世局再添不安吧！