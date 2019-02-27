新一份財政預算案於今日發表，財政司司長陳茂波近日大賣關子，又在預算案的色彩上落足工夫，在網誌上表示會以粉綠作封面顏色，寓意前景不明朗及需要繼續努力耕耘，亦預告預算案將以撐企業、保就業、穩經濟、利民生為主調，期望政府的「理財新哲學」能真的貼地及惠民。



事實上，新一份預算案不僅要顧及社會整體發展需要，謹慎理財，更要加入新思維，追上新時代轉變帶來的發展機遇，為香港開拓新的道路。中美貿易戰和《粵港澳大灣區規劃綱要》帶來的影響，正正是現時香港面對最重大的變化。



筆者所屬政黨對預算案的期望十分明確，可概括為「善用儲備利民生，靈活應對穩經濟」。政府應該繼續爭取社會共識，多管齊下開拓土地，為過渡性房屋做更好準備，將公私房屋供應改為「七三比」；並要善用財政儲備，以「應使則使」的原則，推出更多利民紓困措施，改善市民生活環境；同時，要採取更積極措施，以靈活應對中美貿易戰和粵港澳大灣區等各種因素帶來的挑戰和機遇，全力支撐中小微企，協助它們解決各項經營困難。



當局必須密切關注中美貿易摩擦，並為應對最壞的情況做好準備。當局須採取積極措施，穩住各行業，特別是中小微企，在適當時刻提供進一步支援，包括為各相關行業推出紓緩措施，以及重推特別信貸保證計劃，或者進一步優化措施，推出保費更低、保額更高、保期更長的貸款保證計劃等。期望預算案能設薪俸稅新扣稅額和降低薪俸稅，以紓解民困和減輕中產負擔。



香港是粵港澳大灣區的一分子，既不是旁觀者，更不是「被規劃」，政府必須在公共財政和施政上跳出框架，加入新思維、新措施，幫助商界、專業人士和年輕人到大灣區投資及創業，並增加創新科技行業的投資力度。