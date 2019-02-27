內地學生經常打趣，說有一位「馬先生」陪伴着大家青春成長的歲月。從小學開始邂逅，到中學加深彼此認識，直到大學還會守候在側。有時候，甚至覺得對「馬先生」的了解，更深於對自己的伴侶。在此，「馬先生」不是其他人，正正就是大名鼎鼎的馬克思先生。



「馬先生」比喻背後的意思，就是內地學生從小開始，就需要學習馬克思社會主義，而且是循序漸進地加深進度，在理論層面上充分認識「國情」。當然，馬克思的經典內容只是其中一部分，隨着中國不斷的發展，思想內容亦會有新的充實。例如，鄧小平理論、三個代表、科學發展觀，甚至近年有關「中國夢」的內涵，都會是學習對象，逐步地加入在系統教育之內。不論是文科生還是理科生，都會對一些重要概念有基本認知，絕不會對其感到完全陌生。



事實上，對「馬先生」的學習正正就是內地的國民教育，讓學生從小認識國家的本身特質及管治精神。當然，有人會指如此學習模式是思想控制的政策，但我對於類似的批評不能苟同。學習國家體系精神，不是中國特有的國民教育。看看美國的做法，也一樣從小教導《美利堅憲法》、《聯邦黨人文集》及美國獨立歷史，不能否定此乃他們國家的精神支柱。



在我的立場認為，國民教育不是強迫一個年輕人認同甚麼思想，而是作為國家的一分子，就應該對國內的體系有着基礎認識。正如在美國，即使從小有着系統性的國民教育，但在他們長大後，同樣可以反對有關擁槍權利的「憲法第二修正案」，又或者不認同以州選舉團的方式代替民眾選舉總統。雖然抱着反對的意見，但他們基於過去的學習，對國家憲法及其精神絕對不會過於疏遠。



一直以來，香港缺乏系統性的國民教育，頂多也只是在通識科或歷史科有所提及，以致普遍市民對國家的認知均是一知半解。舉例來說，甚麼是「馬克思唯物歷史觀」？相信很多人會是一頭霧水，其實指的是歷史發展會經過原始社會、奴隸社會、封建社會、資本主義社會及社會主義社會五個階段。又例如，現時內地的行政架構，黨政機關下的「一個機構兩塊牌子」，以及在層級管理下的「條塊關係」等等，都是一些國情的基本認識。



也許，現在有人對內地仍抱有觀望的態度，甚至是抗拒或恐懼，但其實大部分原因可能是出於不認識的緣故。另一方面，有部分年輕人對國家持反面意見，並跟從一些團體在喊各式各樣的口號。當然，在言論自由下的香港，只要不越過底線，一切也是大家可享有的權利。只是在他們當中，有多少人是真的充分理解國情？理性的批評是建基在事實上，而事實又建基在認知上。



有時候我會想，部分人經常只拿着內地某省某市的一點錯處，就用以偏概全的邏輯對此大做文章，實在是非常可悲。或者，他們缺乏的是對內地的一點常識，需要一位「馬先生」為其加以補習，認真地吸收自己國家的常識吧。