功夫茶：倫常慘案爆不停　絕望城市百病生

「你有壓力，我有壓力！」想當年巴士阿叔呢句金句，一語道破香港呢個瘋狂城市幾咁壓力逼人。多年過去，香港人壓力有增無減，近日接連發生多宗倫常慘案，更凸顯瘋狂城市進一步淪為絕望城市，話香港「撞邪」就係咁解。



唉，農曆新年元宵過咗冇耐啫，香港就發生三宗倫常慘案，包括將軍澳狠母毒殺兒子、西營盤一家三口燒炭，尋日又爆咗單元朗夫婦燒炭，一片愁雲慘霧。冇錯，家家有本難唸的經，自殺者都係因為前路茫茫而感到絕望，但若然及時得到援手，話唔定結局可以改寫，起碼唔使要細路仔陪葬咁令人心酸吖。



到底香港人絕望到乜嘢程度？港大防止自殺研究中心統計死因庭數據顯示，每十萬港人之中，就有十二點四人死於自殺，比例之高令人咋舌。正如學者分析，香港百物騰貴，樓價高企，生活逼人，社會近年仲要充斥爭拗同怨氣，港人無力感加劇，加上港府無能，有錢都辦唔到事，搞到香港亂象叢生，不少人情緒灰爆，壓力山大無以排解，惟有一死了之。



研究仲發現，年輕人係自殺高危族，而全日制學生自殺案近年大增逾五成，駭人聽聞。少年識盡愁滋味，鮮花未開放就凋謝，講到底就係教育失敗及就業環境惡化，求學等於求分數，學習壓力巨大，加上大學文憑愈來愈貶值，大學生走出社會第一份工嘅薪金維持三十年不變，基層子弟想向上流，直頭難過登天，幾多大好青年諗唔開就此走向極端。



講完後生仔，又要講吓老人家。一個伯伯年前因為不堪照顧病重癱妻嘅壓力，狠心殺妻再自首，事件令社會震驚，亦戳破港府開口埋口「居家安老」嘅虛偽。咪睇港府坐擁金山銀山，之但係嫌貧棄老死性不改，一味叫長者留喺屋企自生自滅，最近更收緊長者綜援門檻，老人家貧病交煎，無依無助，自殺率高企，話係港府迫害都冇誇張。



嗱嗱嗱，千祈咪數漏公共醫療千瘡百孔嗰一筆呀。患病已經夠晒慘，公院輪候時間仲要沒有最長、只有更長，病人等到洩氣，容乜易萌生輕生念頭。財爺話撥款七億元增加醫護人員福利，咁病人福利又有冇兼顧？港府乜都缺，就係唔缺錢，偏偏寧願倒貼假難民作奸犯科，都唔肯關顧基層病人，有冇再衰格啲吖。



睇到喇，香港自殺案、兇殺案、倫常慘案乜都齊，講到底係港府無能兼涼薄。鬼叫港產高官條命生得好咩，個個養尊處優，不知民間疾苦，旨意佢哋解決社會問題，同問道於盲冇乜分別。莫講話撞邪，香港沉淪永無盡頭先至最大鑊！