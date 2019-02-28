神州觀察：百度作惡停不了　整治網絡成空談

內地近期高調整治網絡亂象，嚴打網絡黃賭毒及網絡詐騙等罪案，惟由李彥宏掌舵的搜索引擎百度卻依然無法無天，持續禍害百姓，日前又爆出有冒牌旅行社竟然透過百度信譽認證招攬客人，損害消費者權益。



深圳市消費者委員會日前公布，今年新春期間，共收到二十六宗港澳遊投訴個案，當中五成的旅客均透過百度搜索旅行社來報團，消費者使用百度搜索引擎，選取排名靠前的旅行社報名參團旅遊，隨後遭強制消費、威脅恐嚇、提供與宣稱不符的食宿等嚴重侵害消費者合法權益的行為。調查發現，這些冒牌旅行社均冠以「百度V認證」，目前已要求百度在限期前提交整改方案。



這已是百度搜索引擎十多天內第三宗醜聞，就在一周前，北京市民使用百度搜索社交媒體的客服電話，結果遭網絡詐騙蒙受經濟損失，向法院提出起訴及索賠；而百度貼吧頻道於過去五年期間，提供淫穢色情網絡漫畫，被北京掃黃打非辦公室罰款兩萬元。



不可思議的是，百度臭不可當，卻屢屢被縱容。十年前，「百度貼吧」、「百度空間」就被中國的違法和不良訊息舉報中心，在全國「整治網際網絡低俗之風」的第一批曝光網站名單中曝光，並被列為整改不力單位，百度卻能邊「整改」邊作惡，持續野蠻生長。甚至官媒近日曾高調推出《三評百度已死？》的系列評論，對百度予以嚴詞抨擊，但百度竟有恃無恐，毫無收斂的迹象，繼續禍國殃民，不得不令人懷疑百度背後或有着龐大的利益集團保護。



其實，當年一宗百度競價排名官司已見官方包庇端倪，當時法院竟裁定百度競價排名並非廣告，因此百度不承擔發布虛假和侵權廣告責任。而事實是，所有投放者都一直認為，投得競價排名，就是在百度上投廣告，但司法機關卻認定不是廣告，所以百度的競價排名不受《廣告法》規範，導致百度幾乎處於無法可管的狀態，連競價排名害死人命也毋須擔責。



作為內地最大的搜索引擎平台，百度堪稱當今互聯網亂象的始作俑者，無論教育、旅遊、地產等，任何一個百度介入的領域，都和之前非法醫療榜一樣毒性氾濫。李彥宏不愧是「騙子首領」，百度令中國互聯網陷入最黑暗和最卑鄙的年代，而新聞輿論監督亦因為百度的干預和選擇性引導，失去了應有的公正性和權威性。



事實上，內地公安部門近日接連破獲數以萬計的套路貸和非法傳銷案，其中不少套路貸和非法傳銷訊息就是通過百度搜索引擎傳播至受害者。顯然，百度才是套路貸和非法傳銷的源頭，不從源頭杜絕，無論如何打擊，都只是治標不治本。