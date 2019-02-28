世界視線：教廷醜聞揭不盡　三號人物也孌童

神職人員捲入性侵醜聞並非新鮮事，涉及的層次高處未算高，梵蒂岡「第三號人物」、經濟秘書處前處長佩爾樞機周二被澳洲法院裁定性侵兩名男童罪成，是歷來被定罪的最高級神職人員，刑期可達五十年。澳洲總理莫里森對事件表示，沒有人可以凌駕在法律之上。話雖如此，卻未必反映現實。



佩爾涉及的罪行發生在廿多年前擔任墨爾本大主教時期，這麼多年蒙混過去，期間有沒有重施故技不得而知。之後他在教會扶搖直上，曾經掌握梵蒂岡財政大權，被視為明日之星。最諷刺是他在二○一六年曾經為一個委員會作證，指教廷在處理性醜聞時犯下錯誤，當時外界正指摘他包庇一位涉性侵的神父，結果一年後自己亦東窗事發。事件中兩名受害人都受到嚴重心靈創傷，其中一人更因此濫藥自毀，年僅三十一歲便含恨而終，未能親手討回公道。就算佩爾要坐多少年監，都彌補不了所犯下的罪孽，而這筆帳自不然亦要算在教廷頭上。



梵蒂岡剛在上周開主教會議討論性醜聞帶來的危機，席間有大主教疾呼教會制度失敗，亦有要求神職人員互相監察，但教廷未有提出將犯事神職人員逐出教會，教宗只稱制訂相關行為手冊，惹來外間嚴厲批評。一直以來，相關事件受害人絕大部分是信眾，多數先向教會舉報，甚少直接向執法機關報案，造成相關人士有機會將醜事密冚，鮮見有教會主動舉報自己人，而且多數是拖延十年八載，等事件石沉大海，不了了之。神職人員都是人，不是神，沒有理由不受法律制裁，涉案交法辦是天經地義，教會舉辦這麼多活動，卻絕少有相關講座教育信眾，特別是小孩，受到侵犯應該第一時間報警，而不是找教會交涉。當中原因，大家心知肚明。



去年十一月中美國天主教教會爆發大規模性醜聞，當地教會急舉行大會投票決定應對措施，但梵蒂岡教廷在表決前夕急傳指令，要求美國教會暫時不要採取任何行動，此舉明顯有企圖黑箱作業之嫌。就算像佩爾被定罪，也只是免職了事。教廷有多少誠意改革，由此可見一斑，預計類似事件依然會不斷發生，天真的羔羊繼續受害。