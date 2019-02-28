正論：赤字預算無驚喜　蠢官難為有米炊

財政司司長陳茂波推出一份赤字財政預算案，以凸顯港府「應使則使」不惜讓開支大於收入的勇氣，港府本意是要洗脫「守財奴」惡名，不料到頭來又是事與願違，新一份預算案未能博得掌聲，反而惹來罵名，建制派炮轟「平淡少甜無驚喜」，反對派狠批「高薪低能」，網絡上更是劣評如潮，一言以蔽之，這又是一份不合格的預算案。



新一份預算案發表之際，正值香港經濟受到中美貿易戰的重大衝擊，去年第四季經濟增長僅逾百分之一，相對前三季的擴張明顯萎縮。面對外圍經濟環境陰晴難定，預算案以「撐企業、保就業、穩經濟、利民生」為主題，陳茂波更豪言「即使烏雲密布，背後仍是耀眼陽光；那怕山重水複，也無礙我們對香港前景的信心」。但綜觀整份預算案，看似面面俱到，實則仍然無法擺脫蕭規曹隨及謹小慎微的官僚作風，所謂「新理財哲學」實不知從何談起。



「撐企業、保就業」方面的措施，不外乎寬免商業登記費、科技券計劃恒常化、延長中小企融資擔保計劃、積極拓展自由貿易協定、加強對外推廣宣傳、為大學提供科研資金等，這些政策都是沿襲過去的一貫做法，唯一不同就是撥款數字的增減而已，就憑這些平平無奇的招數，對掙扎求存的廣大中小企能有多少實質性幫助，不問可知。



「利民紓困」方面也大都是新瓶舊酒，如寬減薪俸稅及個人入息稅、寬減利得稅及寬免四季差餉、高齡及傷殘津貼、長者醫療券加碼一千元、為應屆DSE考生代交考試費等，莫不是小恩小惠，且比去年「縮水」，如「三糧」變成「雙糧」，基層民眾呼聲強烈的租金津貼及公屋免租無影，而港府故弄玄虛的二千五百元基層學生津貼也變成「有選擇」，製造社會分化。



如果說今次預算案有何新意，可能就是所謂「赤字預算」了。新一年度財政盈餘一百六十八億元，但若扣除今年攤分的二百一十二億元房屋儲備金，實際赤字四十多億元。政府為刺激經濟而增加支出，導致財政赤字其實不足為奇，只要中長期維持收支平衡，也不算違反「量入為出」的理財原則。但事實上，回歸二十二年來，除了亞洲金融風暴期間連續四年出現赤字預算，大多數年份都錄得巨額盈餘，原因是政府一直多估支出，少計收入，結果年年預算變失算，預算案失去意義，庫房如今積累財政儲備一萬一千多億元，港府「守財奴」形象深入民心，不僅造成官富民窮的惡果，更錯失發展經濟、提升產業結構之良機。



當然，預算赤字是一回事，實際情況是另一回事，以陳茂波比「史上最廢」財爺曾俊華更加廢的理財能力，加上港府「溶入基因」的守財奴作風，明年此時埋單計數，說不定又是錄得大幅盈餘。老實說，港府一向善財難捨，冤枉甘心，只要大型基建少些超支，對南亞假難民少些慷慨，港府要「抹平」那點赤字有何難哉！