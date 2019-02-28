香港一直誇耀本地的國際中心，但是香港的金融靠的是中國因素，內地的企業、內地的來港上市公司、內地來港買的保險以及房產。



回歸二十多年，香港發展至今天的國際大都會、發達國家前列的生活水平。若一下抽掉了內地的資金、中國因素，香港的國際金融中心、經濟的發展，還會剩下多少呢？



相對於倫敦、紐約，乃至新加坡、法蘭克福等國際金融中心，香港的國際化水平低落，金融業務也過於狹窄淺薄。在回歸後，香港只是由國家的政策、資金支撐才有今天的光景。



可是，香港未改對內地的過度依賴，還是不願自我努力，開拓國際業務、增強國際競爭力。香港的國際金融中心在過去二、三十年，變成中國內地合法與非法資金逃出海外的主要渠道。



近年中央政府反貪腐和嚴肅法紀，包括外匯應有的管制、禁止逃稅和洗錢，還未切實執行，香港已開始受挫。今後嚴格執行的話，香港能否維持現時的繁榮與金融業的興盛呢？



中美矛盾，美國必然針對中國內地在香港的資金出海口，香港的國際金融中心可以怎樣應對、防範呢？香港的金融管理體系，一直以來在制度上、監管上依賴美國。當美國要在金融方面攻擊中國，香港這樣依賴美國的金融管治，正好給美國有機可乘。



從金融業務規模來看，香港對比全國的比重正日益下降。深圳、上海擴展迅速，即使缺少香港具有的國際因素，交易規模已直逼以至超越香港，金融服務的多樣化和發展前景也勝於香港。



假若中央政府不再集中扶持香港，上海、深圳加快國際化的發展，前海的離岸金融中心，都會削弱香港國際金融中心的作用。特別是為了國家的金融安全，中央政府要分散國際金融業務，香港會怎樣呢？



《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出了三條：一是廣州發展大宗商品區域交易中心，提升國際化水平。二是深圳發展以深交所為核心的資本市場。三是澳門建立以人民幣計價結算的證券市場、開發新型跨境汽車保險和跨境醫療保險產品。



澳門一條便是針對香港。或許澳門政府缺乏有關的人才與制度、經營力。若澳門開放，讓國際人才、組織、資金參與的話，有機可乘，未必不能發展。



依傍着一帶一路國家、中國資金和政策，或可加上日本資金，香港未必可安枕無憂，繼續守株待兔。香港需要努力，便要突破舊思維、英美體制和既得利益勢力。