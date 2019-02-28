兩岸關係和中美關係這兩年同步緊張，這是因為搞台獨的蔡英文和美國右翼勢力的特朗普粉墨登場。特朗普當選美國總統的時候，台灣的總統蔡英文致電祝賀。這時他們都清楚，對方都要對北京採取某些對抗和打擊的行動，未來的美台關係會因此而「進一步加強」。



蔡英文、民進黨破壞兩岸關係和平發展的行動綱領，是廢棄「九二共識」、重振「台獨」聲勢、強推「去中國化」，最終為「法理台獨」的實現作好準備。特朗普政府「重構」中美關係的行動綱領，是把中國定性為「最大的戰略競爭對手」，發動史無前例的貿易戰，在經貿、科技、體制結構、國家發展戰略上打擊中國，遏止中國走向強盛，逼中國「改旗易幟」，重蹈前蘇聯覆轍。



民進黨和蔡英文的「台獨」所為，破壞兩岸關係，當然符合特朗普向中國施壓的行動，而特朗普的對華貿易戰、國運戰及最終戰略目的則大大鼓舞和激勵了蔡政府的執政目標。



不過，以主子和奴才的地位而論，台灣方面對兩岸關係的破壞行動，幫不上山姆大叔對華施壓多少忙，台灣方面則要為此付出很大代價。同時，山姆大叔還「創造」機會對台大做軍火生意，狠狠撈上幾大筆。山姆大叔一直忽悠台灣，你們要加強軍備，多買我們的先進武器，才有可能在北京武力犯台時堅守台灣××天，我們才有時間「保衞」你們；若是堅守不到，那就只好自求多福，我們愛莫能助喲。



台灣方面對這類鬼話從來堅信不疑。那麼，他們是否算計過，要花多少銀子買武器才能軍事堅守××天呢？恐怕是算不出來的，就算自以為算出來了，也沒有用，因為兩岸之間的軍事實力差距不是一般二般的大，再多的銀子也填不滿這道鴻溝。



更重要的是，以老美的狡猾、自私和算計，以中國的強勢，台灣不管能堅守多少天，山姆大叔也不會為台出死力和中國開戰。到時老美只會擺出一副悲天憫人的樣子，看着蘇貞昌之流怎麼用「一支掃帚戰鬥到底」。