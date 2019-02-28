政客是甚麼水平，聽其言觀其行就知道了。台灣的國防部長嚴德發日前發表有關大陸武力攻台言論，指在台獨、外部勢力介入的情況下，很可能觸發解放軍攻台，台軍有先發制人的能力，將會戰至一兵一卒。這和行政院長蘇貞昌聲稱「拿掃把上戰場」同樣幼稚可笑，台灣政客就是這種水平！



台軍真的有先發制人的能力？如果有，民進黨當局早就公開宣布獨立了，何必遮遮掩掩。還是台北市長柯文哲比較清醒，質疑台軍面對解放軍的攻擊，能否支撐到第二天。對此，嚴德發的答覆是，歷史上沒有任何戰爭在兩天內解決，至於台軍能支持多久，他也說不上來。書生論政固然可笑，書生談兵更是荒謬。



不妨設想一下，假使台軍真的很英勇，蘇貞昌真的拿掃把上戰場，竟能支撐到第二天，那又如何？答案顯而易見，兩岸一旦發生戰爭，台灣必然陷入滅頂之災，台軍支撐兩天也好，二十天也好，或者二百天也罷，結果都一樣。正如有人指出，解放軍甚至不需要登島，只需宣布對台灣進行軍事經濟封鎖，台灣的軍心民心就碎了，經濟民生就崩潰了，還能抵抗幾天？



台灣政客總是認為，如果兩岸開戰，美國將會直接出兵支援，日本也不會袖手旁觀，這顯然是太傻太天真。美國一切以本身利益為依歸，從不做蝕本買賣，美軍連敍利亞和阿富汗也不敢再呆下去，又怎麼可能替台灣賣命，何況對手是日益強大的解放軍，當年在朝鮮戰場上美軍尚且嘗不到甜頭，今天更沒有必勝把握。



人貴有自知之明，兩岸實力差距不斷擴大，台灣經濟總量還不如大陸一個中等省份，台灣軍事實力更無法和大陸相提並論，這是任何人都無法否認的事實。部分西方傳媒刻意誇大台灣實力，甚至認為台軍可擊敗解放軍， 分明是背離現實，別有用心，而台灣政客竟信以為真，以致自我膨脹，語無倫次，簡直貽笑大方。