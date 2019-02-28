一朝被蛇咬，十年怕草繩。內地假奶粉案件頻生，國人不得不山長水遠赴境外搶購；內地假疫苗、過期疫苗案件層出不窮，國人又是水遠山長出境打針，近日再有新聞報道指大批內地民眾來港排隊打某種疫苗，由於生意滔滔，香港私家醫生想不做「月球族」都難。



就在這個時候，中國疾控中心官員力排眾議，強調國產疫苗是世界上最好的疫苗之一，呼籲國人不應該因為出現幾宗疫苗事件就對國產疫苗失去信心。此言一出，立即遭網民「打臉」：有人反嗆「你先打（國產疫苗）」；有人批評「這臉皮有多厚啊？比城牆還厚」；更有人揶揄有關官員自己弱智，還以為別人也弱智，肯定是國產疫苗的受害者之一。



內地的疫苗成災早已是痼疾，早前吉林長春長生被爆出大規模狂犬病疫苗造假醜聞，受害者高達二十五萬名兒童之眾，接着武漢一家國營疫苗企業又爆疫苗不合格醜聞，惹來全國聲討。有關問題未了，今年一月江蘇再揭過期脊灰疫苗事件，有關疫苗批號有效期至去年十二月初，但一個月過後，仍有百多名兒童接種，並出現各種不適症狀，數百名家長得悉真相後怒不可遏，前往政府大樓示威抗議，當局出動大批警力維穩，一度爆發警民衝突。



疫苗出了那麼大的問題，放在外國，相關官員早被彈劾或辭職走人，甚至剖腹自盡了，哪有像國產官僚那樣，睜着眼睛說瞎話，巧言令色，百般卸責，甚至高唱「厲害了，我的疫苗」讚歌？真是見過無恥的，未見過如此無恥的。



「再窮不能窮教育，再苦不能苦孩子」；「孩子是祖國的未來」，類似口號喊得震天價響，但實際上內地孩子最脆弱，最易受害，假奶粉、假疫苗、假藥品、問題食品、問題校服等等都是衝着孩子而來。國人到境外搶購奶粉、藥品及打針，用腳投票，說到底都是迫於無奈。