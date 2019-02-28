港府施政只知頭痛醫頭，誰議價能力高，誰罵得大聲，誰就得到糖果獎勵。昨日公布的財政預算案，當中向醫管局撥款七億元，作為上調公院醫生當值津貼、醫護人員特別酬金計劃津貼及病房支援人員薪酬等用途，就是典型例子。原來醫生每天吵着說如何捱義氣、人手如何不足、公營醫療如何就快爆煲，甚至將問題歸咎於新移民，到頭來加人工就可了事，無非又是錢作怪。



打工仔渴望加人工無可厚非，然而人手不足卻以加人工解決，顯然是九唔搭八、捉錯用神。沒錯，或許津貼福利提高了，醫護人員條氣順一點，吵鬧就可少一點，但人手始終沒有增加，做到有氣冇碇抖的死結始終無解，問題還是會地老天荒地遷延下去。更別說本港公院醫生人工之高幾乎冠絕全球，表現卻往往不成正比，只要曾到過公院求醫的病人及親屬，必會明白箇中感受。



以筆者的親身經歷為例，親人因為頭痛欲裂到急症室求醫，被誤判為心臟病住進內科病房，之後數日頭痛不斷加劇，院方卻不作任何檢查，還胡亂開藥，想見醫生一面難如登天，直到親人眼睛出現疊影並陷入昏迷，院方始驚悉誤診再轉送腦科，死不去是幸運而已。



類似經驗肯定不是個別例子，君不見，公院醫療事故長爆長有，層出不窮，無奇不有，早前才有多家龍頭醫院的急症科、內科以至外科醫生，連肺癌病人的肺片都看錯，導致病人延誤醫治甚至死亡。而且在醫醫相護之下，種種「醫死人」亂象都被輕輕放過，病人要維權、親屬要查明真相阻力重重，醫生組織甚至批評醫管局因為醫療事故而認錯會打擊士氣，言下之意是病人被醫死是活該，醫生醫死人是應分。



當然，引入海外醫生解決人手荒一直不能成事，也要多得港府欺軟怕硬的劣根性助長霸權。本港白色巨塔大到不能倒，這是根本原因。