今天的社會跟從前不同，人們似乎變得十分短視，香港、外國皆如是，只能在一條接一條的錯路中兜轉。一九九七年前本地鬧樓荒，立法會議員幾乎一致贊同推出「八萬五」房屋政策，未幾爆發亞洲金融風暴，又悔不當初，甚至翻臉不認，如今事隔二十多年後，建屋地變得嚴重稀缺，有人卻埋怨當日為何不堅持拓土工程。今日不少政客對政府的造地計劃有這個那個看法，說不定將來又會自摑一巴。



世界各地的民主選舉，好些領袖當選後民望就直線下滑，選民頻呼後悔；英國脫離歐盟公投，得出結果後，很多人又要求再投一次。短視變成了全世界的普遍現象，下位者如是，上位者亦不能免。中美貿易戰開啟初期，北京說要奉陪到底，着着以硬打硬，但轉過頭來便多番示弱，談判底線一退再退。今日的世界，人們似乎已沒能力看通一年之後的事，也沒法部署一年後的策略。



短視問題關乎社會的大根大本，我時刻思考，近日欣然有會於心，似乎明白了一點道理。我印象中，數十年前的社會，人們沒這般短視，為政者也較懂作長遠規劃，因為那是屬於一個下棋的年代，如今則是屬於打遊戲機的年代，下棋培養出的思維方式跟打機不同。



我小時候的親友鄰居多愛下棋，一般是象棋、圍棋，高手落子不能走一步算一步，一看就要看通自己和對手三步、四步以後的事，不下棋，打撲克牌也是同樣道理。那個年頭社會流行下棋式思維，人們看問題能較長遠。



打機也有部分遊戲是要玩家作長遠規劃的，但不多，大部分都是對着螢幕上出現的畫面作即時應對，見到有大怪獸在前便使勁地打，直到牠死翹翹，然後螢幕便轉到另一場景，玩家又應付新挑戰便可，不太需要想三、四步之後的事。這年頭的人，都是被遊戲機教得變短視的。