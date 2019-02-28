《金融時報》首席經濟評論員馬丁‧沃爾夫指，過去一年的經歷凸顯了特朗普總統任期的特性，他每天的所作所為，都與世界對美國總統行為和態度的預期格格不入。過去一年，世界在失序中充滿動盪不安，沃爾夫說特朗普為個人利益用職權、漠視真相以及攻擊一個法治國家的制度，都是人們早該預料到的。



沃爾夫對特朗普的「任性妄為」、視「民主」如無物頗有微言，老朽想起二○一六年，美國外交關係委員會主席理查德‧哈斯寫了一本名為《失序的世界：美國外交政策與舊秩序的危機》，他提的主要觀點是，二戰以來的國際秩序正在解體，世界秩序需要一個新的「操作系統」。論者指現實印證了哈斯的判斷，源頭在二○一六年那個「撞擊世界」的年代，那一年英國脫歐公投，英相文翠珊至今被脫歐問題搞得焦頭爛額；特朗普當選，其後的「美國優先」政策令「江湖從此多事」！



從美國對中興、華為的追殺，未來高科技顯然是中美戰略競爭的主戰場。且不說在尖端武器的開研競賽，單是汽車世界，隨着訊息化與自動駕駛的技術推進，電子部件製造商的存在感也愈來愈強。目前，谷歌子公司Waymo是自動駕駛領域的領頭羊，而亞馬遜、蘋果等互聯網巨頭，也早已開始着手構建自動駕駛汽車數據服務框架。



一般人的理解，科技改變世界，是一種方便生活的有益力量，尤其手機、手提電腦令訊息自由、分享更多，「地球村」令人類感到彼此的距離大大縮短；社交媒體為幾十億人搭建交流平台；谷歌等搜尋器，幾乎令你無所不知……然而科技的快速發展也帶來隱患，如黑客奪取了很多人的身份和數據、人工智能和面部識別讓民眾的隱私得不到有效保護等。如今高科技的通訊如5G，甚至影響到「國家安全」。人類的「文明進步」，對科學盲的老朽而言係「搵嘢來搞」。