《粵港澳大灣區發展規劃綱要》公布之後，毛孟靜在Facebook上發表貼文，統計大灣區文件「大陸用語」出現次數，又稱規劃明顯是將香港的一國兩制「連根拔起、蕩然無存」。



毛孟靜早就曾高調批評香港媒體使用「大陸用語」，聲稱維護香港話的「正宗性」，阻止「大陸用語入侵」，要使用「正宗港詞」，她主張：適當不能寫成適切、改善不能寫成優化、質素不能說素質、新年不應說成春節、功夫不能說成武術……毛指後者是「大陸詞彙」，前者才是「正宗港詞」。



但所謂「正宗港詞」，其實並非香港獨有，而是粵語的常用詞語，亦即是現代漢語的通用詞語。香港話本屬粵語，而粵語是漢語的方言之一。漢語有眾多方言，方言間的主要差別在於語音方面，即使不同方言都有各自特別的詞彙，詞義語義基本上是一樣的，除了讀音上有差異外，書寫文字上都是相同。



改革開放以來，香港擔任內地與世界各地溝通的窗口和橋樑，學習粵語成為潮流，內地從未將粵語視為「入侵」。內地從中央媒體到地方報刊，頻繁使用香港常用詞語，如政制、訴求、問責、雙贏、爆冷、惡搞、樓市、無厘頭、狗仔隊、有沒有搞錯等，成為內地日常用語。如果內地有人對香港用語在內地使用視為「入侵」的話，就會被認為是無聊之舉。



香港回歸二十一年，香港與內地的交流日益密切，香港使用內地詞彙，以及內地使用香港詞語，都是司空見慣之事，根本毋須大驚小怪。香港話和普通話互相借鑑，有效增加漢語詞彙的多樣性。



統計大灣區綱要文件內的所謂「大陸用語」，企圖把語言詞彙政治化，把反「大陸用語」當成抹黑大灣區的政治工具和藉口，要不是在語言方面常識不足，就是心懷叵測、借題炒作。