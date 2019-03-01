功夫茶：珍貴郵冊又出糗　香港郵政衰嘢多

哎呀呀，可怒也。各位看官，真係講多都嫌嘥口水，偏偏有個廢衙門有過不改，衰完又衰，永不知錯，係都要功夫茶浪費口水鬧爆佢，話係厚顏無恥都冇誇張。冇錯，又係佢呀，有請今日嘅主角—香港郵政出場！



哼，香港郵政呢個廢衙門，出親場都冇好嘢，今次又衰乜呢？之唔係又有郵品印刷出錯囉，今次咁唔好彩遭殃嘅輪到政府飛行服務隊嘞。話說尋日發售嘅「政府飛行服務隊—行動」珍貴郵票小冊子，有兩版內頁文字資料有誤，各有一個位置將「海里」英文縮寫「nm」，誤寫成代表「節」嘅「kts」。咁都得，到底係郵政官僚發雞盲吖，定係佢哋個個都係文盲呢？



正如做賊唔會自認偷嘢，做官唔會自認無能，香港郵政對於犯上咁低級嘅錯誤，梗係三緘其口，輕輕帶過，求其隨每本小冊子奉送一張附頁更正就當冇事發生，連解釋都慳番，更加唔使旨意佢道歉。好嘢唔好嘢呀？厲害唔厲害呀？真係面皮薄啲都做唔出㗎。



不過話又分兩頭。香港郵政出錯唔係新聞，唔出錯先係新聞。類似嘅糗事已經唔係第一次發生，幾乎年年梗有一單。好似以國學大師饒宗頤書畫為題嘅特別郵票，郵政官僚竟然有眼不識大師書法作品名稱，搞到錯漏百出，需要銷毀重印，發行日延遲近半年，夠羞家喇啩？咁都未算，孫中山誕辰一百五十周年嗰陣，香港郵政學人發行紀念郵票，點知一枚以中央書院為背景嘅郵票，原設計竟然誤納孫中山先生未曾就讀嘅荷李活道校舍圖片，並於接獲指正意見超過半年先至捨得修改，簡直係冇心冇肺冇神經冇靈魂，吹脹！



咁當然，郵政靠得住，豬乸會上樹。一個業績長期見紅嘅廢衙門，管理有幾唔掂可想而知，想爛泥扶番上壁喎，咪即係緣木求魚。唔使講其他，淨係講最近十個財政年度，郵政基金嘅回報率有八年唔達標，當中四個年度更錄得負數，係現時五個以營運基金形式運作嘅部門之中最醜，沒有之一。之但係你咪理，盤數蝕到幾入肉都好，一講到濫發超時津貼咯喎，香港郵政就最大方最疏爽，就算畀審計署狂轟，傳媒又影晒郵差加班踢毽呃超時補水津貼嘅罪證，郵政一樣放任自流，好僱主我自為之，唔到你唔服。



講到呢度，真係好令人質疑香港郵政到底有乜嘢存在價值。管理混亂唔在講，郵局摺下一間又一間，仲要連印製郵品都不斷出錯，簡直一無是處。有人話港府不如收番郵政管理權，但計功夫茶話齋，呢個廢衙門已經病入膏肓，醫番都嘥藥費，索性執咗佢冇眼屎乾淨盲！



