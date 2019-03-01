神州觀察：疑採頁岩引地震　掠奪發展禍無窮

改革開放四十年，內地靠掠奪式、粗獷型經濟發展取得舉世矚目的成就，但也給自然生態環境、民眾生活健康等造成嚴重破壞，尤其在以GDP論英雄的當下，類似破壞行為勢不斷發生。



四川自貢市榮縣於兩天內連續三次發生四級以上地震，造成至少兩人死亡，十幾人受傷，受災人數逾萬，直接經濟損失一千多萬元。事件引起當地民眾極度恐慌，質疑地震與頁岩氣開採有關，怒而包圍縣政府辦公室討說法，當地官方被迫宣布全面停止開採活動，以息民憤。



據指當地近年地震次數日益增多，但像這種兩日內「三連發」情況並不多見，民眾亦曾就開採頁岩氣一事發起多次抗議，但一直不獲政府理會。當局此次雖被迫「跪低」，但就表明地震與工業開採無關，看來死了人只能找老天爺算帳了，而且不需多久，估計相關禁令就會被取消，只待風頭過去，一切又將照舊。



眾所周知，作為新興能源，頁岩氣的開發利用近年成為各國爭相施行的重要戰略任務，中國又是能源進口高度依賴的國家，尋找可替代能源意義重大。好在目前已探知的國內頁岩氣儲量屬全球最多，而四川盆地更是國內的佼佼者，擁有全國最大的頁岩氣生產基地，涉事的榮縣正處在該基地的示範區，瘋狂開採行為由來已久。



因頁岩氣開採技術本身極具破壞性，長久以來一直是各界爭論的焦點，即使如美國、加拿大等擁有先進開採技術的國家，亦屢現「人工地震」驚魂。況且此舉還會對水資源、地質、土壤及空氣環境造成眾多污染，然而在所謂的國家利益面前，一切負面因素皆可被忽略，政府又怎會承認地震與工業開採有關。



中國政府一向以經濟發展作為核心任務，以GDP增長作為衡量政府成就的重要指標，所有經濟行為都被賦予戰略任務，一切皆要為之讓路，為此不惜以犧牲環境、百姓安居作代價，像當年的西部大開發戰略、三峽工程，及其他經濟開發中帶來的濫伐林木、水土流失、沙漠化加劇等問題，導致生態環境更加脆弱，自然災害不斷湧現，可謂吃盡苦頭。GDP亦是考核地方官員的重要手段，於是為創造政績，各地官員大都抱着先破壞後建設、先污染後治理的心態，大拆大建，拍腦袋上項目，結果政績是上去了，大好河山卻變得滿目瘡痍，污染處處，即使勞民傷財搞治理，有些破壞已無法逆轉。



國家領導人說，金山銀山不如綠水青山，有錢卻不能呼吸新鮮空氣、喝乾淨的水，又有甚麼幸福可言？其實，有錢的自然可以削山建別墅，或是舉家移民外國，倒楣的只有那些無處可去的窮苦百姓。



