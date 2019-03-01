世界視線：北韓難捨保命符　峰會破裂何足奇

第二次特金會無功而還，兩國領導人之前還表現審慎樂觀，豈料情況突然急轉直下，原定昨日下午簽署《河內宣言》被取消，美國總統特朗普單獨召開記者會，披露雙方談不攏的原因，是因為金正恩建議銷毀寧邊核設施以換取美方撤銷所有制裁，但為美方所拒絕。



儘管特朗普死撐跟金正恩仍維持良好關係，但能否在北韓無核化取得實質進展，仍然難以樂觀。且別忘記，北京方面多次重申支持「採取階段性、同步的措施」解決朝核問題，有這個「大靠山」在，預料金正恩不會在這個問題上輕易鬆口。



當然，對於平壤來說，堅持「先撤制裁後棄核」，只是拿得出枱面的說法，實際情況是，北韓之所以能跟美國平起平坐，依靠的不是金、特兩人「如膠似漆」的良好關係，而是北韓的核力量，特別是朝方擁有打到美國本土的導彈，更讓華府寢食難安。再說，棄核「不可逆轉」，美國祭起制裁大刀，卻是分分鐘可以逆轉的事。在這方面，足以讓金正恩引以為戒的殷鑑極多。利比亞前領袖卡達菲向西方「輸誠」棄核，結果橫死沙漠；明明國際原子能機構以至聯合國均為德黑蘭遵守核協議背書，但後者仍遭華府嚴厲制裁，誓要把伊朗往死裏整。金正恩不是傻子，豈會栽在同一個溝裏？



美國自詡「世界警察」，憑藉的並非「民主」、「人權」等「核心價值」，而是武裝到牙齒的硬實力，大家都「有刀有槍」，老美還憑甚麼耀武揚威？金正恩正是看穿這一點，才不會傻到輕易自我繳械。再說，北韓說到底跟西方世界在兩條道上，即使華府白紙黑字保證北韓國家安全，平壤也不會輕信。很簡單，華府如有誠意，早就從南韓撤軍了。但一來反對聲音極大，二來特朗普正好藉北韓「威脅」首爾敲詐一番，要求對方增加「保護費」。更何況，在中國家門口製造麻煩埋地雷，也符合華府的戰略目標。



總而言之，美國一天仍在朝鮮半島搞搞震，金正恩肯定會繼續緊抱核力量，舉行多幾次特金會，也只能淪為「吹水會」。



