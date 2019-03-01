正論：毒瘤頻爆如決堤　一江禍水向東流

不可一，不可再！港府禁毒廣告深入民心，但事實卻是毒品之禍愈演愈烈，呈江河決堤之勢。當年英國割佔香港並將之當作向內地傾銷鴉片的橋頭堡，中國人淪為「東亞病夫」，而今香港再次變身「毒港」及「毒品中轉站」，中華民族又到了最危險的時候！



海關毒品調查科人員前晚在長沙灣展開緝毒行動，拘捕一名目標男子，並在福華街一個單位及疑犯的元朗住所檢獲大量霹靂可卡因、約一千粒搖頭丸和一批製毒及包裝工具，市值一百四十五萬港元，海關相信已搗破一個位於長沙灣的製毒工場及毒品儲存中心。據悉，該製毒工場由黑幫和勝和操控，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。這是過去約三百日內，當局破獲的第三十七宗涉及和勝和的毒品案，此前一日，海關人員在赤鱲角國際機場截查一名由老撾經泰國來港的外籍男子，在其隨身行李內檢獲二點一公斤冰毒，市值九十四萬港元。



東南亞是全球三大毒品來源地之一，毒販多經由東南亞等地輾轉來港不足為奇，而這些案件最終都指向和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻。上海仔在被檢控前因得到警方高層通風報信，年前再次棄保潛逃後，一直流竄於泰國、柬埔寨、越南及瑞士等地，跨境遙控其製毒及販毒王國，原因就是有關國家與香港沒有簽署引渡協議，可以逃避追緝。



若以為上海仔集團只是以香港及內地為販毒目的地，那就未免太小瞧了其犯罪能量。澳洲警方前日公布，根據中方提供的情報破獲一宗毒品大案，在一個由中國入境、報稱裝載瓷磚及膠水的貨櫃內發現一點三噸麻黃鹼，可製作逾九百公斤冰毒，市值達三十九億港元，行動中兩名中國籍男子及兩名澳洲籍男子被捕。澳洲警方形容今次行動是中澳禁毒合作的里程碑，而兩國自四年前展開名為「火燄」的緝毒行動以來，一共已截獲逾二十二噸毒品，數量之巨令人咋舌。



無獨有偶，日本當局本周三亦公布一宗利用空氣清新機的郵寄包裹走私毒品案，毒品寄自緬甸，市值一千五百多萬港元，一名中國籍男子被捕，而這也是過去一百多日內第十七宗涉及海峽兩岸、泰國、緬甸、日本、澳洲等地的上海仔販毒集團毒品案。



上海仔販毒集團為了一己之私利，不僅將魔爪對準中國人，殘害自己的同胞尤其是年輕一代，更將毒品輸往其他國家，可謂罪大惡極，天地不容，其所作所為與當年英國人為了掠奪中國白銀而無恥地向中國輸出鴉片如出一轍，香港固然被國際社會視為毒品中轉站，亦令中國形象蒙污，為西方反華勢力製造「中國威脅論」、抹黑及妖魔化中國提供口實。



毒品是人類共敵，其危害毋庸多言。美國總統特朗普之所以千方百計要建立邊境圍牆，除了阻止南美難民入境，也為了堵截毒品輸入。去年底中美領導人在阿根廷舉行高峰會期間，討論貿易問題之餘，亦涉及如何掃毒，特朗普好奇為甚麼中國有十四億人口，卻沒有美國那樣的毒品氾濫問題，習近平的回答很簡單，「中國對毒販實施死刑」。特朗普因此大發感慨，直指美國對毒販太仁慈，多是判罰款了事，而美國雖然成立相關的高級委員會，但「那些可愛的先生們和女士們就是圍着桌子坐而論道」，甚麼都幹不了，特朗普不諱言美國要有效打擊毒品犯罪，就應該效法中國對毒販處以極刑。



但特朗普未必知道的是，以嚴刑峻法對付毒販的是中國內地，並不包括「一國兩制」下的香港。香港早已廢除死刑，加上與世界上大多數國家沒有簽署引渡協議，甚至同一國之內的內地、澳門、台灣都沒有司法互助，這就為犯罪分子提供可乘之機，販毒集團在境外犯罪，可以逃回香港避風頭；在香港境內犯罪，又可以潛逃海外，上海仔就是這樣的典型。中共建國後徹底解決了毒品問題，但自上世紀八十年代實施改革開放，正如鄧小平警告的那樣，打開窗戶引入新鮮空氣，蚊子蒼蠅也會飛進來，香港毒販以投資者的身份進入內地荼毒同胞，風聲一緊就逃回香港「避難」，香港逃犯天堂可謂惡名昭彰。



顯而易見，回歸後的香港不僅在政治上、經濟上淪為中國的負資產，亦成為內地的一個頻頻流血化膿的大毒瘤。中央對此洞若觀火，去年初展開掃黑除惡專項行動，首次強調「全國一盤棋」，就是針對港澳而來；公安部部長趙克志專程南下深圳舉行誓師大會，為粵港澳大灣區「洗太平地」、震懾港澳毒梟的意味濃厚；而公安部一名官員早前在研討會上更直截了當地指出，內地毒品問題源於香港毒販，不希望香港淪為毒販避風港，對香港藏污納垢及港府打擊販毒集團不力甚至包庇的不滿，可謂溢於言表。



但令人遺憾的是，中央顧及香港實行「一國兩制」，更顧忌有人說三道四，該出手時不出手，致使「全國一盤棋」出現死角，掃黑除惡行動的效果大打折扣。更令人側目的是，販毒集團既在港府內部有無間道為內應，更有反中亂港勢力作奧援，最近港府建議修訂《逃犯引渡條例》，以個案方式與不同司法區移交逃犯，本是順應民心及大勢之舉，詎料反對派將之「陰謀化」，全力阻撓修例，起了包庇犯罪分子的作用，這就難怪上海仔集團有恃無恐，明知中央掃黑除惡雷厲風行，卻依然頂風作案。



香港實行「一國兩制」，原意是維持原有生活方式不變及經濟繁榮，到頭來異化為販毒集團及黑幫的保護色，可悲！可嘆！復可恨！昔日大清敗於鴉片戰爭，致使毒禍一發不可收拾，開啟中國百年屈辱史，教訓可謂深刻。如今則是大國崛起的年代，如果中央繼續坐視一江禍水向東流，幾可斷言，中國人勢將再次變成東亞病夫，中國夢亦會淪為南柯一夢。



