如果說港府財政預算案有如一盤流水帳，那麼財政司司長顯然就是帳房先生，主要職責大概也就是算算收入和支出，然後循例派點糖敷衍民意，盈餘多的時候多派一點，盈利少的時候少派一點。本年度財政盈餘預料有五百八十七億元，不如上年度的一千四百多億元，派糖縮水乃意料中事，反正聊勝於無，帳房先生也變不出甚麼新花樣，製造不了甚麼新驚喜。



最令人莫名其妙的是，上屆政府將財政儲備的部分投資收益設立房屋儲備金，今屆政府又將房屋儲備金回撥到財政儲備，等於左袋交右袋，右袋又交回左袋，這是甚麼意思？很明顯，當年曾俊華設立房屋儲備金，主要是為了營造盈餘減少的假象，降低市民派糖期望，而現在陳茂波推倒房屋儲備金，並分四年回撥到財政儲備，則是為了掩飾赤字預算。兩位帳房先生沒有別的本事，一味「玩財技」、「做假數」，實在無聊得很。



為甚麼會有赤字預算？除了經濟放緩、收入減少等因素，港府大花筒也是主要原因之一，下年度經常性開支大增百分之九，還要應付大量基建工程，以及基建工程的超支，沒有赤字才怪。當然，偶爾的赤字預算並不是甚麼大事，反正財政儲備豐厚，完全可以應付，怕只怕港府毫無節制，尾大不掉，演變成結構性問題，這才是最大的隱憂。君不見，近年公務員編制愈來愈龐大，單是下年度就將增加三千四百多人，總數增至十九萬一千八百多人，當年好不容易「瘦身」，如今又日益「臃腫」，柴米油鹽，食指浩繁，負擔不可謂不沉重。



說到大花筒，就不得不提假難民問題。過去六個財政年度，港府總共耗費五十七點五億元在假難民身上，不知何時才是了局。假難民中獲確立聲請的還不足百分之一，其他人都是濫用機制，這是眾所周知的事實，偏偏港府假仁假義，當斷不斷，果真是善財難捨，冤枉甘心！