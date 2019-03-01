第二次特金會未能達成協議便草草收場，特朗普卻高度評價會談「富有成效」，如此表態並不出乎意料。早前「美國之音」的民調顯示，大多數受訪者相信談判不會取得重大進展，但「一定獲得成功、情況令人滿意」，這是對特朗普談判套路的諷刺。



不錯，特朗普的「談判藝術」有一定的「套路」：先是轟炸般的威脅，接着高層對話，繼而展開懷柔手段並為對方送「高帽」，最終是一場華麗盛大的峰會來慶祝勝利，證明特朗普是美國史上最了不起的總統，儘管實際上並沒有甚麼實質性進展。從特金會到中美貿易戰，特朗普的手法無不如此。



特朗普上台之初對北韓採取敵視政策，北韓則回應以氫彈試驗及足以打擊美國本土的導彈，特朗普發出「烈燄與怒火」，第二次韓戰似乎一觸即發。隨後朝美進行接觸，特朗普與金正恩在新加坡見了一次，「小火箭人」立即變成「既聰明又愛民」的仁君，彼此間「墮入愛河」。事實上，美國大而強，北韓小而弱，核武及導彈是北韓的保命之本，不可能輕易放棄，北韓對美就是一招拖字訣。當然，這並不妨礙特朗普宣稱北韓無核化進展良好，正因為有特朗普，全世界才避免了一場核大戰。



對華貿易戰也是同一套路。又是徵稅，又是狙擊中興、華為，又是抓捕人質，又是打台灣牌、南海牌，又是聯合全球盟友圍毆，招招凌厲，綿綿不絕，似乎勢不可擋。然而正如美國人自己承認的，中方迄今的讓步就是答應多購美國貨，但就算美國將出口的農產品、油氣等全部賣給中國，要達到一萬二千億美元的目標真是談何容易。但特朗普已經迫不及待地宣布貿易戰取得巨大成功，熱情邀請習老大本月底到自己的海湖莊園簽約兼舉行慶功宴了。



特朗普過足做騷癮，也為競選連任儲備資本，而成功演戲的關鍵在於對手的配合。