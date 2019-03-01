「史上最廢財政司司長」陳茂波，以回撥房屋儲備金來平衡收支，令往後幾年不見財赤，為了「做靚盤數」玩財技，但手法卻十分拙劣，也間接「踢爆」特區政府遠離興建公營房屋的目標，使基層市民輪候公屋的時間不斷延長，加劇「社會痛點」。



陳茂波在新年度預算案中指出，「理解社會上有意見認為，房屋儲備金獨立於財政儲備之外，未能全面反映政府財政狀況。因此，我會將房屋儲備金回撥到財政儲備，同時會在財政儲備預留相同的數額以作公營房屋發展之用，以表明政府對發展公營房屋的承擔不變。為免因一次過回撥而扭曲單一年度政府帳目所反映的財政狀況，我會在2019/20年度及本屆政府任期內，分四年將房屋儲備金回撥到財政儲備中。」陳茂波在記者會上被問到回撥房屋儲備金是否掩飾赤字預算，他稱預算案演辭已說明計算儲備金後才有盈餘，故今次是赤字預算。



據說這是新一屆政府新的理財哲學，究竟是為了符合《基本法》第一百零七條「香港特別行政區的財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應」的規定，「做靚盤數」？抑或因為政府的開支增加不得不爾？也有非建制派政客從「陰謀論」出發，質疑是為「明日大嶼」填海計劃「融資」鋪路。



根據上屆政府制訂的《長遠房屋策略》，未來十年（一二年起）的公營房屋供應目標為二十九萬個單位，包括二十萬個出租公屋單位和九萬個資助出售單位，時任財政司司長曾俊華在一四年十二月宣布，將同年政府財政儲備的全部投資收益、即約二百七十億元撥入新設立的房屋儲備金，並由金管局負責投資。而房屋儲備金及其累積投資收益，將用以支持公營房屋發展計劃及相關的基建配套，在財政上全力配合十年建屋計劃。當時曾俊華指出，在政府財政穩健時設立房屋儲備金，是穩妥的做法，有助避免公營房屋供應目標增加政府未來的財政壓力。



一直強調房屋政策是「重中之重」的前特首梁振英，一二年上任後兌現了選舉時提出制訂《長遠房屋策略》的政綱，成立長遠房屋策略督導委員會，重新啟動凍結了十四年的長遠房屋策略檢討，並信誓旦旦要達成十年建二十九萬個公營房屋單位的目標。然而一二年至今，建造出租公屋單位平均每年不到一萬五千個，梁振英政府固然「跳票」，新一屆政府在林鄭月娥領導下，建造公營房屋的進度更緩慢，輪候公屋的平均時間已由三年上升至五點五年。



香港的房屋問題在新一屆政府新的理財哲學下雪上加霜，已成「社會至痛」！