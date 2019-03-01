前一天還言笑晏晏，詎料翌日即來個一百八十度轉變，美朝峰會不歡而散，原定簽署的《河內宣言》無疾而終。特朗普再次搶盡世界焦點，然而得來不易的第二次特金會就此泡湯，老嫩胖子誰的責任最大？



特朗普昨日提前舉行記者會，宣布美朝沒有達成任何協議，暗示原因是金正恩要求美國撤銷所有制裁，被美國拒絕。事實上，外界對第二次特金會並無太大期望，觀乎去年首次在新加坡會面雷大雨小，裁核有姿勢無實際，已知今次若要取得突破進展，非要有一方作出重大讓步不可。所謂重大讓步，不是北韓願意徹底棄核，並被美國等國際專家登堂入室驗證，就是美國願意大幅削減對朝經濟制裁。



但誰都知道，核武是金正恩安身立命的護身符，暫停核試可以，拆掉部分人所共知的核試場也無不可，但要讓外國專家進入國家驗證，喪權辱國，完全是強人所難。而在沒有實質棄核成果下，要美國貿然撤銷制裁也是不可能的事。只是意想不到的是，二人翻臉快過翻書，連作個友好狀也欠奉，第二次峰會只能草草收場。



有指今次會面之所以選址越南河內，是美國有意讓北韓有所憧憬，以越南這共產國家作榜樣，讓北韓步其後塵，走上改革開放的快道，實現經濟高速增長。如今特金會匆匆落幕，除顯示雙方分歧無法談得攏，亦側面反映金正恩頭腦清醒，並無被美國的甜言蜜語所蒙蔽。金氏曾揚言如無棄核意願，此次就不會來到越南，又歡迎美國在北韓設立聯絡處，誠意不可謂不大，但特朗普有連任壓力，跟民主黨惡鬥正酣，不可能兩手空空讓步，得出這樣的結果，只能說雙方叫價過高。



特金會泡湯可能正中北京心意，尤其在貿易談判如火如荼之際，中國作為北韓老大哥，可讓特朗普知道，想當世界警察管控北韓，仍要靠中國居中斡旋，這或促使美國放寬貿易戰。