時代有新舊之別，本欄昨日提出一個新觀點，說當今是遊戲機思維主導的年代，以往則是棋盤思維主導。打機主要考驗你應付不同場面的即時反應，下棋則培養對全局的視野和規劃，故打機的一代人普遍較短視，目前社會卻是由這種思維的人把持。



美國總統特朗普上台短短兩年多，政府負債就由二十萬億美元急增至二十二萬億美元，幅度驚人，若為政者須為十年後的光景打算，當然不該這樣做。但當今世界是由打機思維主導，瘋狂發鈔應付了當前所需便可，一年後的事，一年後再算，更遑論十年。



我們站在中國人的角度看中資電訊商華為，會替它擔心；但若換作美國人的角度，卻會感受到他們何以這般惶恐。美利堅人一覺醒來，發覺華為的技術早已領先世界，比歐洲快了一年，比美國可能還不止快一年。華盛頓四出圍堵，但可能為時已晚，華為已壯大到全球都不能讓它倒的地步。華府今趟確是棋差一着，因為近年白宮精英應對全球局勢，已愈來愈少用下棋式思維，不會再走一步算三步。待世界局勢在螢幕上轉出新畫面時，才匆匆組織應對方法。乜嘢都等到煮到嚟先食，咁當然死梗啦！



香港社會亦是如此，為政、論政者都鮮少作長遠規劃，面對最迫切的房屋短缺問題，永遠也只是頭痛醫頭。市區近千幢樓齡超過五十年的樓宇任其老舊，政府竟沒打算將它們重建、增加地積比率，以解決目前的房屋荒。近兩年特區都沒出現過舊樓倒塌的畫面，手操遊戲桿的管治班子便當作沒事一樣，至於將來會塌樓嘛，那就將來再算吧。



我再次提醒特區政府班子，目前社會中人嚷着要在新界棕地、農地建樓，這原不是壞事，但也要想到兩、三步之後才可。目前新界的鐵路、公路系統嚴重不足，大量人口增加之後該如何疏導，你們想好了沒有？