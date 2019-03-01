財政司司長陳茂波日前發表上任後第三份預算案，可謂劣評如潮，依老朽收集的資料，大抵離不開「缺乏驚喜」、「不理基層生死」、「並無照顧N無人士」、「削市民福利大手筆撐大灣區」、「平淡少甜」、「高薪低能」、「善財難捨」等等，要言之，市民的怨言與不滿多於一切。而陳茂波則說「今年派糖規模逾四百億，比例不低，政府已將七成盈餘撥作紓困」，潛台詞即係：你哋仲想我點啊？



點講都好，這一份財政預算案既然「平平無奇」，也就不易品評。不過，觀乎目前一片罵聲，這份預算案肯定不合格！一來特區政府「守財奴」形象已深入民心；二來過去十幾年，政府的「審慎理財」年年估計錯誤，好似今年，盈餘少極都有成五百八十七億元，加上整體儲備仍高逾一點一六萬億元，政府根本肥到漏油，真正患上「肥胖症」，羨慕死唔少「先進國家」的財爺，人家是難為無米炊，香港則是「蠢官難為有米炊」，你話喺咁嘅情況下，政府仍向中產「減糖減油」，唔通真係想佢哋活到一百二十歲？所謂「中產」，在衣食住行樣樣加的實情下，為咗供樓已經每月都要慳住使，家陣寬減薪俸稅及個人入息稅上限由三萬元減至二萬元，寬免差餉上限又減至每戶每季一千五百元，你話唔㷫到火遮眼就勢係假！



至於N無人士、在職家庭貧困人士，政府似乎連「糖衣」都吝嗇，你話廣大市民「交個波」畀陳茂波，就信佢可以「撐企業、保就業、穩經濟」？老朽但見佢宣讀預算案時，忽然「文青」上身，用詞文縐縐到痹：「即使烏雲密布，背後仍是耀眼陽光；那怕山重水複，也無礙對香港前景的信心。」



阿哥，老朽但知「文青」的一個特點就是「讀書不多，想得太多」；如今陳茂波紓困利民無方，唔通真係為造價隨時逾萬億元的「明日大嶼」鋪路？德不配位卻想得太多，香港危矣！