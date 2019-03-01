中央發布公函支持特區政府依法禁止「香港民族黨」運作，強調維護國家主權、統一和領土完整是特區政府的職責，並要求行政長官就事件提交報告。



香港民族黨鼓吹和推動港獨，嚴重違反憲法和《基本法》，更危害國家安全和利益，破壞「一國兩制」，中央政府高度關注是理所當然的。特區政府根據中央要求提交工作報告，體現了向中央政府負責的憲制關係，是合情合理的。



中央罕見發布公函強調：維護國家主權、統一和領土完整，是特區政府的職責，也是包括香港同胞在內的全中國人民的共同義務。當中「特區政府的職責」和「香港同胞的義務」，是對特區政府和香港市民兩個重要的提醒：維護國家主權和安全絕對不能妥協，這不但是中央的要求，更是香港須履行的職責和義務。



特區政府已經刊憲禁止香港民族黨的運作，該黨不僅言語上鼓吹非法港獨，更進行實質的分裂活動。香港民族黨召集人陳浩天更加入響應美國特朗普政府遏制中國政策而成立的「自由印太聯盟」，甘願為外國勢力效命。陳浩天明顯有意執行特朗普提倡的「自由印太」遏華戰略，配合美國向中國發動貿易戰，嚴重危害國家安全。香港民族黨和陳浩天蒙蔽良知，損害國家利益和港人福祉，令人忍無可忍。



中央發公函支持特區政府依法禁止香港民族黨運作，有警告外國勢力與反對派、港獨勢力之用，清楚表明絕不姑息港獨，堅決打擊任何危害國家主權的行為。特區政府應該繼續努力，打擊任何形式的港獨活動，取締其他港獨組織。



中央是在特區政府完成整個取締香港民族黨的行政程序後，才向特區政府發布公函，可見並無對特區政府施壓。反對派重彈舊調，批評「中央破壞『一國兩制』」，根本毫無根據，危言聳聽。