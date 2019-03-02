神州觀察：故宮過度商業化　文物安全存隱患

故宮繼開咖啡館後，今年又開了一家獨具故宮特色的火鍋店，主打慈禧太后喜愛的「萬壽菊花鍋」，開張不到一月，已成為京城近期最熱「網紅」之一，被指具文化創意，但亦有人批評此舉是藉故宮斂財，認為故宮的文化韻味正在消失。但無論如何有爭議，過度的商業化勢必帶來安全隱患，當局不可不警惕。



這間火鍋店是位於故宮博物院神武門東側的「故宮角樓」，前身據指是紫禁城侍衞住所，建築已有二百五十多年歷史。從理論上而言，故宮開火鍋店等商業化行為也許並不違法。按故宮說法，是為了順應消費者需求之舉，是滿足遊客基本需要。但據報道，火鍋店人均消費價格在二百元人民幣，且每晚只供應三十位，如此服務又如何滿足每天八萬人的消費？而故宮開火鍋店，又不得不提起當年的星巴克事件。



二○○七年，已進駐故宮六年的星巴克因被指西洋文化入侵引發熱議，最終星巴克迫於輿論壓力，撤了故宮分店。但如今故宮自己卻開了咖啡館和火鍋店，不得不說是一種諷刺。如果說為了服務遊客，為何不引入大眾化的快餐店，卻只開服務少數人的火鍋店？事實上，數年前故宮建福宮就曾被揭發淪為權貴私人會所，一度引發軒然大波。



近年來，內地宮廷劇大熱，帶動故宮文創產業大興，除了火鍋店，故宮唇膏等各種周邊產品也熱賣，日前故宮更公布去年文創產業盈利高達十五億元，利潤高於內地二千家上市公司，而就在人們津津有味談論故宮文創的背後，卻是過度商業化的憂慮。



當然有人會說，博物館商業化已是世界各國共識，包括英國的大英博物館、法國的羅浮宮，都有商業化營銷，但西方博物館商業化的同時卻不忘回饋社會，都會定期向民眾免費開放，而故宮收入如此之高，百姓卻毫無得益，何時免費開放過呢？



與西方博物館大部分是石建築不同的是，中國的古代建築大多為土木結構，易受損程度相對較高。過度商業化不但會破壞古韻古味，也對古建築造成威脅。雖然火鍋店在故宮外圍，但實際上仍然屬於故宮行政管理一部分，與故宮基本連成一片。而只要有商業，就存在安全隱患，且故宮內還收藏着無數珍貴文物，一旦出現火災，後果不堪設想，此前雲南麗江古城大火，就被指因商業開發破壞防火格局。



眾所周知，故宮是中國重要的世界文化遺產，是全國重點文物保護單位，故宮承載了太多的歷史與文化，對故宮和文物的保護尤為重要。因此，對於故宮商業化，必須有所為有所不為，最好不為，當局或應為故宮設立一條不可逾越的底線。