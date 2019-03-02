世界視線：特金會不歡而散　美朝談判續拉鋸

舉世矚目的第二次美朝峰會周三起在河內舉行，特朗普與金正恩共進晚餐，周四早上雙方還各自示好，想不到中午出現戲劇性轉變，雙方取消了午宴及聯合記者會，說好的「河內宣言」泡湯，金正恩不說一句便離去，特朗普走出來唱獨腳戲，表示堅持要北韓徹底無核化才取消制裁，平壤則希望美國先取消制裁，結果雙方未能達到共識。



外界一直不看好第二次特金會的實質成效。特朗普多條戰線作戰，他的前私人律師科恩正在就「通俄門」事件到國會聽證會作供，外媒指特氏或許因此分神，在河內表現不太投入，缺乏像上次新加坡峰會的積極，擺出一副但求見面交差的態度，而金正恩亦沒有交出足夠的無核化證明。雙方對無核化概念由始至終有極大分歧，北韓覺得解除寧邊核設施已有交代，華府則要斬草除根，務求完全消除北韓核武設施，而且不能逆轉。



「壞孩子有糖吃」，金正恩過往幾年把這口訣演繹得出神入化，恃着核試導彈威脅讓各國投鼠忌器，甚至因此與美韓破冰。國際關係從來不建基於信任，而是互相制衡，像北韓這樣獨來獨往，金正恩肯定覺得任何協議都信不過，「爹親娘親不如核彈親」，尤其美國言而無信，利比亞卡達菲下場如何，有目共睹。峰會前美國國務卿蓬佩奧及印太司令戴維森相繼潑冷水，兩國應早已打定輸數。北韓外相否認要求美國取消所有制裁，而該國官媒表示美朝元首承諾會繼續對話，所謂談判破裂也許只是外間一廂情願的看法。



日本首相安倍晉三在峰會後當晚火速與特朗普通電話，並向外放話指不希望美國輕易對平壤讓步。安倍除了想解決日本人質問題，國家在北韓核武導彈射程範圍，一日威脅未解除，一日未能安枕。相反，特朗普在美朝關係成績表已比歷任總統進步，不急於一時解決朝核問題。金正恩當然想盡快解除制裁，但有核武在手，也不怕沒討價還價本錢。可見將來，美朝都會繼續拉鋸，或要等明年美國大選，白宮是否易主，情況才會有重大改變。