產評：A股擴容雙刃劍　善控槓桿減風險

近年多家國際指數公司將A股納入，昨日更有公司把A股權重提升，刺激中港股市做好。事實上，外資參與度提高有助A股朝向更成熟發展，更好地發揮企業融資平台的功能。然而，這亦意味市場監管將迎來更大的挑戰，尤其是過去A股經常「一放即亂，一收即死」。當局必須審慎管控槓桿風險，並致力提升企業管治和加強執法，以接軌國際。



去年MSCI明晟已將A股納入其指數系列，只是初期佔比很小，對市場刺激力有限。即使其後再有其他國際指數公司相繼考慮將A股納入，但內地股市卻因中美貿易戰而持續尋底。



今年初，中國人民銀行積極調節貨幣政策，化解市場流動性及金融系統風險，總算順利應付年關前後的挑戰。可如今內地經濟依然疲弱，製造業PMI仍處盛衰分界線之下。中美能否就貿易問題達成協議，尚存變數。在這背景之下，投資者應理性看待短期外資流入的效應，免過分憧憬。事實上，對於總市值逾52萬億元人民幣的A股市場而言，即使是年進千億元人民幣資金，都未必能起太大的波瀾，更何況外資可進可出，引發的波動性不容忽視。



A股一向由散戶主導，致使出現各種不成熟的表現，例如只着眼短期利潤或聽消息炒作，對企業盈利能力或股息回報等價值觀薄弱，大量劣股充斥圈錢圖利，以致股市大起大落，一五年A股大冧市是痛苦的教訓。外資增加參與，相信可加快市場成熟，這方面值得期待。



過去幾年內地監管部門在去槓桿、改革上市公司停牌制度、違法行為的執法和懲處，以至訊息披露等，已取得一定成效，未來更要朝國際標準加強監控，尤其是在去槓桿方面，不能因為應付貿易戰而改變路向，皆因去槓桿是確保經濟可持續發展和系統風險管控的關鍵，亦是外資長期投資中國的重要信心指標。



另一方面，外資進出股市的規模和速度，將對人民幣匯率和金融系統穩定構成挑戰，故開放市場必須有序推行，避免一步到位。在國際金融範疇上，現時中國的專業水平仍難與外資比較。以投資者為例，內地一般散戶只愛買上，但以機構投資者為主的外資，卻善於透過不同金融產品和市場操作進行對沖圖利。



說到底，過去門戶未對外開放，內部炒過龍，可以龍門任搬，由國家隊入市，將錢左袋交右袋，再印銀紙化解危機。可當門戶敞開了，一旦風險失控，所構成的衝擊，恐怕是災難性的。