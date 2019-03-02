正論：三隧分流捲土來　搵笨方案難過關

經過月前被迫撤回的尷尬，不得人心的三隧分流方案捲土重來，運房局局長陳帆計劃於本月底再帶方案闖關，向立法會提出無約束力動議。惟最受爭議的「兩隧加價補貼西隧減價」絲毫不改，如此爛方案想得到民意支持，恐怕不容易。



大家必定記得，港府在個多月前、即三隧分流方案提交立法會前夕，突然毫無預兆地撤回方案，而且陳帆早上還在戮力推銷，到了下午即急急跪低，施政由「朝令夕改」淪為「朝令午改」，令人啞然失笑。詎料港府死心不息，陳帆表示將於立法會大會再動議無約束力議案，爭取議員支持，並拾其上司林鄭月娥牙慧，揚言不支持就拉倒，三隧失衡問題要等到二○二三年西隧專營權屆滿才會處理。



問題是，有關方案既無換湯又無換藥，紅隧及東隧收費繼續劃一增至四十元，西隧收費減至五十元，跟個多月前並無分別，頂多提出兩項所謂的優化措施，包括設立「智慧交通基金」，將紅隧及東隧多收約九億元用來資助車主安裝智能裝置、改善道路安全等，並承諾收回西隧專營權後，港府會全面檢討三隧分流。但明眼人都知，這些優化措施不過是口水措施，沒有實質內容，正如立法會議員指出，有沒有三隧分流都應設立「智慧交通基金」，尤其是港府口口聲聲發展智慧城市，這些錢便不能省，何況以港府辦事效率之低下，由成立基金到市民受惠，可能早已過了二○二三年。至於所謂檢討，無非是拖字訣的另一說法。



事實上，分流方案之所以不獲民意支持，原因是兩隧收費過高，港府一味在旁枝末節小修小補，根本就是敷衍輿論。算一算就知道，現時三隧總收費為一百一十五元，新方案下變成一百三十元，市民負擔非但沒有減輕，反而加重，特別是新界東的駕駛人士毫無選擇，只能使用東隧，一來一回花費八十大元，怎麼吃得消？小巴和貨車業界企硬反對只是冰山一角而已。至於西隧美其名曰減價，實際上密食當三番，加上港府十八億元補貼金額，成為唯一大贏家，林鄭甚至明言方案是與西隧公司商討得出的結果，沒有修改空間，如果這都不是明益大財團，怎樣才是？



最荒謬的是，連運房局的文件都指出，西隧將來減價後，原本繁忙時間不塞車，將變成出現長達過千米的車龍；而東隧大幅加價後，早上繁忙時間由觀塘過海，車龍只輕微縮短一百米，行車時間依然不變。換言之，港府挖空心思搞的分流方案，到頭來是三條隧道齊齊塞爆，市民卻要承受加價之苦，擺明搵笨。



過去港府自恃有建制派背書，多麼倒行逆施的政策也不怕硬推，但經過收緊長者綜援門檻一役，林鄭將虐老責任推卸給建制派，雙方有了嫌隙，加上區選將至，恐怕連建制派都拒絕保皇。當然，林鄭施政嫌貧愛富，方案過不過關都不損大財團利益，才懶理塞車為社會帶來何等損失。香港競爭力跌跌不休，一言以蔽之是廢官禍港。