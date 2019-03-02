功夫茶：城市排名遜星洲　旅業增值淪空談

曾幾何時，香港同新加坡被喻為亞洲版「雙城記」，但隨住近年兩地發展此消彼長，已經冇呢支歌仔唱。唔使講第樣，淨係講城市排名，香港次次都畀新加坡騎住，就知咩料！



呢嗱，話口未完又嚟喇。《經濟學人智庫》尋日發表商務及休閒城市研究報告，了解世界各地城市交通便利、商品及服務齊全嘅程度，同時亦會睇吓當地歷史遺產及文化藝術等體驗，係咪吸引到商務旅客，結果日本東京榮膺亞洲區內最佳城市第一位，而香港就落後於並列第二嘅新加坡同悉尼。



出現咁嘅結果，一啲都唔出奇。前財爺鬍鬚曾N年前已經話要吸引更多國際商務旅客，又話要為旅遊業界增值，結果係點大家有目共睹。N年後波叔取代鬍鬚曾「最廢財爺」地位，港府吹嚟吹去，仍然係吹緊旅客人數增加幾多幾多。查實係人都知，數字嘅嘢好多時都係「好睇唔好食」，事關訪港客當中只有一半過夜，其他唔少都係內地低價團，香港冇乜着數不特止，仲分分鐘鬧出辱客劏客醜聞，搞臭自己個朵。



大家有眼見，本港景點來來去去三幅被，唔係星光大道就係主題公園，你唔悶旅客都悶。講真，香港唔係冇歷史遺產，亦唔係冇文化藝術體驗，可惜當局捉到鹿唔識脫角，好多本土特色文化喺缺乏宣傳同統籌下，唔係自生自滅就係「養在深閨人未識」，簡直吹脹。



講到宣傳，真係冇法子唔讚吓新加坡政府。舊年票房大賣嘅電影《我的超豪男友》全程喺獅城拍攝，當地旅遊局食住條水，同電影公司合作推出配合劇情嘅旅行團，仲由有份擔綱嘅新加坡籍演員客串導遊，招呼呢班「超豪旅客」，認真夠噱頭。反觀香港，當局仲停留喺賣電視廣告嘅階段，有乜法子唔輸足九條街。



唔知係咪慌死人話佢冇做嘢，波叔喺財政預算案中大筆一揮，撥款三億多元發展旅遊業。以為有咩咁巴閉喇，點知其中竟然包括喺旅遊旺區增設免費Wi-Fi熱點，連最基本嘅服務都未搞掂，學咩人吸引高質素旅客吖！港府最近話要發展下白泥、大澳等地區深度遊，最後會唔會又係煲無米粥，冇人話得埋，怕只怕配套同承載能力跟唔上，搞到旅客同居民矛盾激化，政客及港獨分子乘機挑起事端，重演驅客踢篋鬧劇，到頭來盞弄巧成拙，唔衰攞嚟衰。港珠澳大橋開通咁耐亂足咁耐，旅客逼爆東涌，居民連食都冇啖好食，就係最典型例子。



一節見則百節知，官老爺眼高手低，最叻就係化神奇為腐朽，就算旅客爭住上門，始終都係無福消受嘅咋！