今天，美國總統特朗普及其極右政權，正處於脆弱的弱勢。



特朗普之錯，錯在他意圖在總統位上連任，而連任靠的是選票。上次是他以較少普選票卻依靠選舉人票較多而當選，已引起美國內外對美式民主的懷疑，今次他未必能夠同樣幸運。



為了保障連任，特朗普需要在政策上取悅多數選民，也不能不顧忌民意的轉變。以往用社會媒體、大數據操縱民意已被揭露，難以重複。在上任之前，特朗普的競選綱領多屬口號，內容含糊，因此，選民容易對他寄託不同的希望與要求。但特朗普上任以來，他的口號變成具體政策，選民便可認識到特氏的政策實際上未必與他的口號相同，也同時看到原來這樣的口號變成這樣的政策，會是怎樣影響和傷害美國社會整體與不同社群的利益。連任競選必然以第一任政績來作比較，再不能用空泛的宣傳來欺騙選民，然而，特朗普上台後的政策，除了用謊言掩飾之外，實在乏善可陳。



一是「美國優先」卻在各地戰場上戰敗而逃。二是貿易戰到處點火，卻沒有任何勝利成績，反而是與各國形成矛盾和對立。三是「美國優先」打擊與盟國的關係，單邊主義以及對中國、俄羅斯的恐嚇，更使美國自我孤立，原來的政治軍事結盟開始分裂。



對美國經濟而言，股市泡沫正在消滅穿破的邊緣，債務經濟承受不了美元收緊供應的壓力。美元不加息，強美元便不可維持。弱美元在美國侵犯全世界的情況下，連鎖產生的政治經濟作用，應該不是特朗普政府可以應付的。



政治影響經濟，經濟又反過來影響政治，特朗普正處於進退兩難的尷尬境地。正因如此，特朗普要與北韓召開第二次高峰會，希望給世界一個印象──他還是在外交上有所作為。也因此，在中美談判中，特朗普希望中國支持他及有所讓步，使他有所成就。他希望再來一次與習近平會面，以振奮他的外交形象與國內支持。



但是北韓與中國應該不會愚笨而不知道特朗普的弱勢和他的企圖。談是可以談，也可以釋出善意，稍作讓步，但原則問題卻還是要堅持。且看僵持之下，是特朗普讓步，抑或是他在各種壓力下支撐不住而下台。



特朗普託日本首相安倍晉三推薦他角逐諾貝爾和平獎，或許他想用和平獎來增強連任競爭的聲勢，也至少可與其前任奧巴馬媲美。與此同時，也或許特朗普感到時日無多，連任機會趨微，加上醜聞纏身，未必可脫，他最後的光彩便是拿到諾貝爾和平獎，在下台之後還可以吹噓和自我陶醉！