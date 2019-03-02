中美貿易戰中，老美一定會拿香港的「一國兩制」和「獨立關稅區」問題大做文章，香港的洋奴漢奸、反中亂港集團、港獨分裂勢力一定會內外勾連，積極配合，這是為人所料的。其實，回歸二十多年來，他們素有勾結，反對派掀起的種種妖風惡浪，逢中必反，必見山姆老妖雲裏霧裏的大施法術的魔影，只是近年已不是藏頭藏尾，而是光天化日揮掌舞拳。



日前，美國駐香港總領事唐偉康聲稱，北京對香港過去數年有種趨勢，尤其在二○一八年，側重了「一國」，令「兩制」未能發揮最大益處。他說，明白香港政治氣候使內地不安，但對香港施加壓力會衝擊香港政治生態，收窄政治空間。令美方擔憂的是，這可能會進一步威脅香港營商環境。這位總領事聲稱，美國國會的「美中經濟與安全檢討委員會」每年對香港情況發表的報告「會更加嚴厲」，這將影響美國國會和政府對香港問題的立場。



在此之前，反中亂港集團和一些港獨分子紛紛跑到美國哭訴告狀，指北京多麼打壓他們，香港的法治和自由因此受到破壞，「一國兩制堪憂」，希望美國「高度關注」，「制止中共亂來」，「重新考慮美港關係」，「取消香港獨立關稅區向北京施壓」……對此，時下美國駐港總領事總算給他們有了一個回應。於是，反對派及其喉舌很是開心，乘機叫板北京，稱不能「再行鴕鳥政策」，「當無事發生」。



看來，他們是覺得一直以來的哭訴告狀、游說有了效果，山姆大叔對北京施壓他們勞苦功高。至於老美一旦動手，香港會受到甚麼損害，他們是置之不理的。這幫「國之賊」者多年來的行為邏輯是為了反共，不惜反中、不惜亂港、不惜給老美老英當打手、當狗腿。這樣的行為邏輯和斑斑劣迹，當然令朝廷深感「一國」受到威脅，「兩制」有脫軌翻車之虞，北京要悉力糾偏，使「一國兩制」行穩走遠。



然而，反對派和老美不會「認同」這些，看不清二十多年來困擾「一國兩制」之事的問題所在，更不明他們的做法只會弄巧成拙，以失敗告終，請老美出頭也無濟於事。