話不投機半句多，第二次美朝峰會不歡而散，對特朗普來說顯然是不小的挫折，本以為今次能滿載而歸，起碼可以帶走一紙宣言，說不定還有機會憑此染指諾貝爾和平獎，沒想到結果竟是空手而回，既沒有達成任何協議，連工作午餐的門面工夫也取消，真可謂乘興而來，敗興而返，心裏的懊惱可想而知。



許多人對這個結果感到意外，其實一點也不意外。談判前互相釋放善意，例如取消或暫停部分制裁，是國際間的慣常做法，但美國恰恰相反，非但沒有展現任何誠意，反而居高臨下咄咄逼人，一方面要求北韓盡快放棄核武，而且必須「完全、可驗證、不可逆轉」，一方面堅持經濟制裁，絲毫不肯放鬆，這等於單方面強迫北韓繳械，金正恩能答應嗎？核彈和導彈是其安身立命的護身符，他能輕易放棄嗎？須知道，美國反覆無常，出爾反爾，早已沒有甚麼信用可言，遠的有利比亞卡達菲國破人亡的慘痛教訓，近的有伊朗核協議說廢就廢的前車之鑑，金正恩對老美尤其是特朗普心懷警惕，豈會上當受騙。



說到底，美朝交惡數十年，歷史積怨甚深，加上政治體制有別，意識形態南轅北轍，絕非一、兩次峰會能夠化解。更何況，美國將北韓視為「邪惡軸心」，一直充滿敵意，從來沒有放棄顛覆金家政權的圖謀，特朗普表面上和金正恩稱兄道弟，甚至聲稱「墮入愛河」，實際上只是虛情假意，一切都是在做戲，而且是蹩腳的戲。



別看金正恩年紀不大，其實他比特朗普成熟得多、理智得多，前者在外交方面進退有度、收放自如，後者則一味吹水、笑話百出，兩者恰成鮮明對比。北韓是備受國際社會孤立的弱小國家，美國則是稱霸世界的唯一超級強國，兩者本來無法相提並論，如今金正恩竟和特朗普平起平坐，表現絲毫不遜色，單從這一點，就知道其政治智慧和外交手腕一點也不簡單。