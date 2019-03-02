「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈，此之謂大丈夫。」按照孟子對大丈夫的定義，當今世上，北韓領袖金正恩當之無愧。第二次特金會在越南舉行，金正恩與特朗普這邊廂談笑晏晏，相處融洽；那邊廂一言不合，離席而去，高峰會草草收場，剩下特朗普一人在記者會上唱獨腳戲，聲稱會談「富有成效」，未來將舉行多次高峰會云云，實際上就是空手而歸。



金正恩不愧是條漢子，兵來將擋，水來土掩，見招出招，與世界霸主過招不落下風。特朗普本來威脅動武，出動航母及核潛艇圍困北韓，但北韓不為所動，以氫彈試驗及足以打擊美國本土的火箭作回應，更揚言不惜同歸於盡。美方眼看硬的不行，就來軟的，為誘使北韓棄核，特朗普聲稱只要北韓走經濟市場化道路，就可以成為經濟強國，對金正恩更是一再美言相加，而選擇越南作為今次峰會的地點，除了希望北韓向越南學習經濟改革開放，更是別有用心。越南與中國曾是「同志加兄弟」，如今越南與美國友好，與中國則有嫌隙，美國自然期望離間中朝關係，將北韓收歸己用，去掉中國一臂。



但對於金正恩來說，發展經濟固然渴望，但安全保障始終放在第一位。看看伊拉克的薩達姆，再看看利比亞的卡達菲，本來都有發展核武自衞之心，奈何禁不住美國歐洲甜言蜜語半途而廢，最終被背叛，落得死於非命的可悲下場，為天下笑。殷鑑在前，金正恩絕對不想重蹈覆轍，再說了，特朗普翻臉比翻書還容易，伊朗核協議由多個大國背書，美國尚且說撕就撕，美俄《中程導彈條約》簽署多年，同樣被特朗普否決，誰還能相信他的承諾呢？



所以，無論是美國的威脅還是利誘，金正恩都是不卑不亢，進退有度，關鍵時刻硬得起來，令人刮目相看。在這方面，作為老大哥的中國，應該向小弟北韓學習。