財政司司長陳茂波侈言「撐企業、保就業、穩經濟、利民生」的新年度預算案，財經政策論述假大空，廢話連篇，利民紓困措施則厚中產而薄基層，重蹈去年厚此薄彼覆轍，立法會不同黨派異口同聲給予負評。但他前日在立法會財委會簡介預算案，面對議員的質疑責難時態度倨傲，動輒反唇相譏。



特區政府新年度預算案的各項「利民紓困」措施（俗稱派糖），總計要用三百九十九億六千三百萬元，其中寬減薪俸稅和個人入息課稅一百七十億元，寬減利得稅十九億元，寬免差餉一百五十億元，合共三百三十九億元，受惠者絕大部分是中產階級和商界。向領取綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼人士發放額外一個月津貼，開支約三十八億四千萬元；在職家庭津貼和鼓勵就業交通津貼亦作出相若安排，開支約一億四千九百萬元；一次過提供額外一千元長者醫療券金額，開支約十億二千四百萬元；向有需要學生一次過發放二千五百元津貼，開支約八億九千萬元；此外，與去年一樣，為參加來年中學文憑考試的學校考生代繳考試費，開支約一億六千萬元。對老弱、基層、貧寒學生的「援助」金額，只有區區的六十億六千三百萬元（去年是九十一億元），只佔整體派糖金額百分之十五。厚此薄彼，分化中產與基層，製造社會矛盾，請問這是哪門子的「利民紓困」？



去年有「補漏拾遺」派發四千元的關愛共享計劃，今年又有何不可呢？陳茂波的回答是：「關愛共享計劃引起社會不滿，不少人都勸他不要再派錢。」他又重申，全民派錢不符現屆政府的理財新哲學，並不可行，「派錢並非大家想像中簡單，只會添煩添亂」。去年「補漏拾遺」的派錢四千元計劃，今年初才接受申請，四月截止，合資格申領四千元的人，必須填寫冗長、複雜的表格，政府收件後又要花費大量行政資源進行審查工作，搞不好要等明年初政府公布新年度預算案時，才可發放這四千元。「添煩添亂」的是設計這個派錢計劃的「高薪低能」官員！二○一一年三月二日，時任財政司司長曾俊華宣布向年滿十八歲的香港永久居民一次過發放六千元，耗資三百六十億元，合資格市民填寫登記表格，然後銀行過數，派錢真是比大家想像的簡單！



一八九五年的《香港興中會宣言》（孫中山撰）第一句就是：「中國積弱，至今極矣！上則因循苟且，粉飾虛張；下則蒙昧無知，鮮能遠慮。堂堂華國，不齒於列邦；濟濟衣冠，被輕於異族。」其中「因循苟且，粉飾虛張；蒙昧無知，鮮能遠慮」，用來形容當下的香港特區政府，誰曰不宜！