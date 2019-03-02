數以百計的拖篋內地客塞爆港島某富豪醫院大堂的奇景在網上瘋傳，被網民戲稱醫院淪陷，後來院方澄清內地客都是來港接種預防子宮頸癌疫苗的客人。一張相片勝過千言萬語，對比中國疾控中心主任高福日前在國家衞健委的記者會上強調「中國的疫苗應該是世界上最好的疫苗之一」，內地客用腳投票，就是對高官謊言最有力的控訴。



內地黑心疫苗氾濫成災，受害者由大人到小孩再到嬰兒都有，像震驚全國的長春長生黑心疫苗案、狂犬病疫苗造假、百白破疫苗不合格……捅穿由國企變身民企的斑斑劣迹。之後陸續揭發陝西商洛過期疫苗事件，廣東、河南亦爆出特大假藥案，沒有最驚心，只有更驚心，國人聞疫苗而色變，豈是無因。



事實上，內地每隔幾年就會爆發一次黑心疫苗事件，○七年揭發有小童打疫苗致殘；一○年山西揭發「貼標疫苗」事件；一三年各地發生多宗新生兒接受乙肝疫苗注射後死亡事件，但每次官方都一口咬定不涉疫苗質量問題。像高福今次就揚言，近年的疫苗事件只是純粹違法犯罪問題，例如疫苗被掉包，只能怪別人動了手腳，跟疫苗質量無關，說來面不紅氣不喘，令人嘆為觀止。



正是內地官員對黑心疫苗高高舉起、輕輕放下，致使問題尾大不掉，屢禁不止。中國能製造飛船上太空，能建造首艘航母下海，卻偏偏無法生產一劑安全疫苗，簡直諷刺。有條件的內地客湧來香港打針，成為最便捷可靠的出路，但如此這般又為反對派政客提供大做文章的可乘之機。像公民黨政客就以富豪醫院淪陷比作香港淪陷，大數內地人如何跟香港人爭奪資源，中央如何藉粵港澳大灣區規劃令香港特區失去獨特性云云，為中港矛盾火上添油。但這能全怪反對派嗎？要是內地不是對假劣毒亂象放任自流，無良政客想挑起矛盾也無從入手。