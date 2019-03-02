美國與北韓的第二輪高峰會談判破裂，消息讓全球嘩然，筆者卻平靜如恒，心想合該如此。兩國元首這次相聚，是因誤會而結合，故因了解而分開，也是其理固然之事。誤會是因為誤判，美朝雙方都誤判，在下曾打趣地說，當代世界第一大困境就是人們普遍判斷力弱，小的錯判股市、樓市，大的就錯判政治大局。踏入人工智能年代，大學很多課程都可以淘汰，要新增，就該增設一個學系專門訓練判斷力。



華盛頓大抵過去二十年都走在錯路上，以為北韓發展核武旨在敲詐華府，以獲取更多經濟援助。自從兩年多前爆發朝鮮半島危機後，本欄已反覆強調，平壤擁核是為自保，若單靠美國，如何威逼利誘都難以動其心志。只是特朗普犯傻，誤信美國所謂精英智囊的判斷，相信北韓是想以核換錢，結果白宮主人用到「越南模式」試圖打動對方，仍是碰到一鼻子灰。



要北韓棄核，除非美國跟中國聯手脅迫平壤，才會有少許成功機會，但北京是否願意這樣做，倒是難說。評論界曾近乎一致認為，中國反對北韓擁核，強烈的程度猶甚於美國，筆者卻力排眾議，認為未必如是。



中國周邊擁核的國家不少，多上北韓一個，北京未必容不下。朝鮮半島無核化，中國會歡迎；但不無核化，亦會接受。且看如今中朝關係好得像是一家人，北京哪像在逼迫平壤？想北京動手也不是沒可能，除非美國願意對華付出巨大利益。



另外，北韓領袖金正恩也有誤判，一年多前平壤試射了幾次導彈，嚇得華盛頓方寸大亂，小金覺得特朗普怕他，便以為今次峰會只消作少許讓步，美國就會放寬制裁。我已分析過很多次，以往特朗普怕小金，是因為不熟悉他，怕他瘋起來真會發動核戰。但是金正恩多番曝光，大家已看清他是一個十分理智的人，明乎此，特朗普又豈肯再輕易買帳？