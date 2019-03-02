舉世矚目的第二次特金會，最終未有簽訂任何協議，草草收場。果真是政治一天也嫌長，明明之前兩國領袖還言笑晏晏，對取得成果充滿信心，豈料數小時後形勢急轉直下，正應了頭大有腦的北韓領袖金正恩所說：會有人歡迎亦會有人懷疑我們，但也會有人見證我們坐下來，就如觀看奇幻電影般。



美朝的河內峰會，在一片樂觀氣氛下，美國總統特朗普一再強調即使未必立刻有結果，但相信北韓在金正恩的帶領下會有巨大成功，而金正恩則笑着釋出善意，歡迎美國於平壤設聯絡辦公室。雙方去年在新加坡的峰會「融冰」，今趟既然再「約會」，點都會在關係上移前一步吧？傳媒亦一直放風，至少會簽署《河內宣言》云云。正當大家都對「偉大時刻」的來臨有企盼之際，白宮在臨近中午時突然宣布押後工作午膳及協議簽署儀式。



這次談判破裂，老朽並不詫異，事關金正恩與特朗普都有自己的盤算，北韓要美國取消制裁，美國則強調「你先棄核才有得傾」。金正恩面對國內經濟停滯，一心想發展經濟民生溢於言表，可是，他窮得有志氣，尤其對一向霸氣凌人的美國呢隻鷹，今趟佢比上次在新加坡見到特朗普時更具信心，頗有「見大人則藐之，勿視其巍巍然」的架勢。



金正恩深知「我若完全棄核，那還有籌碼嗎？何況你老哥慣咗出爾反爾，言而無信，講過嘅嘢如水過鴨背」，在如此互不信任和猜疑下，加上大家都咁有個性，要談出個未來，當真諸多阻礙，困難重重。



特金會談時，適逢特朗普嘅前私人律師科恩大爆佢早知希拉妮電郵門及支付艷星掩口費事件，當然還有通俄門醜聞，相信特氏嘅心情必受影響而波動；老朽對其「必須離場」拔腿就跑，想像為「給你一個煙灰缸，然後話你知此處禁止吸煙」，第二次特金會果真變成奇幻電影般的充滿喜劇效果！