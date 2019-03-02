美國駐香港總領事唐偉康最近接受電視台訪問時，聲稱美中經濟與安全檢討委員會（USCC）「下一份報告對香港的批評會更嚴厲」、「香港側重『一國』太多，『兩制』未能發揮最大益處」。日前他又在一個活動上表示，二○一八年對香港的高度自治來說，「不幸地並非一個好年」。



唐偉康所言的「不幸」事件，包括禁止「香港民族黨」運作、拒續香港外國記者會第一副主席馬凱簽證、DQ港獨人士參選資格。然而，禁止香港民族黨運作及取消港獨人士參選資格，都是因為他們鼓吹違法港獨，違反國家憲法及香港法律，危害國家主權、統一和領土完整。至於馬凱事件，港府已多次重申特區政府有出入境管理的權力，中央並沒有介入事件。港府依法辦事，維護國家安全和利益，不但無損港人權利及自由，更充分體現「一國兩制」和香港高度自治。



事實上，唐偉康的言論毫無理據，亦是重彈舊調。美國政府過去也曾無理指控香港失去自由，去年底USCC發表年度報告，也是以香港民族黨被禁止運作，以及馬凱續發工作簽證被拒為由，聲稱香港的高度自治及言論自由被不斷侵蝕，要求美國商務部重新評估美國軍民科技出口政策，以及是否應該繼續將香港和中國內地視為兩個獨立關稅區。



美國頻頻就香港內部事務發表偏頗評論，其政治目的不外乎是在中美貿易談判期間製造話題，以「民主」、「自由」為藉口，利用香港來拖中國的後腿，務求挾港遏華。美國一而再、再而三的罔顧事實抨擊香港，凸顯了美國的橫蠻無理。



唐偉康貴為外國的總領事，根本不應該對香港內部事務指手畫腳，他應該恪守外交規範，遵守外交官的基本原則及禮儀。美國與其不斷抹黑香港，何不花點精力為中美兩地正常關係及促進兩地人民福祉而努力？