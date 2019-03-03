正論：私隱不是擋箭牌　郵政胡混藉口多

在速遞服務成行成市的今天，香港郵政的功能本已成疑，倘若連最基本的服務也愈做愈縮，還有甚麼存在價值？很可惜，香港郵政胡混度日，除了管理混亂曾被審計署炮轟，最近又以避免過度收集個人資料為由，修改掛號、特快專遞、包裹、本地郵政速遞等簽收方法，隨時出現派失件等亂象，靠害市民。



眾所周知，現時收件人或代領人收取掛號信時均須出示身份證，郵差會在電子裝置或派遞收條上記錄其姓名及身份證資料，一切有根有據，但明日開始，舉凡派遞須簽收的郵件，香港郵政一律只按郵件上的地址派遞，毋須收件人出示身份證簽收，任何人也可代簽。美其名曰保障市民私隱，實際上卻會帶來失件難以追查的風險。試想想，不少人或機構投寄支票或信用卡都會選用掛號方式，萬一郵差送錯地址，有人非法盜去信用卡，後果可大可小。



正如工會指出，香港郵政這樣做不但令市民不便，亦令前線郵差為難，倘有失件等問題出現，高層例必卸責前線員工，有冤無路訴。最諷刺的是，香港郵政以保障市民私隱為擋箭牌，此舉卻反令收件人的私隱不獲保障，要是信件遭其他人誤收或蓄意冒認，當事人還有何私隱可言？



更不可不提，投寄掛號信件的收費比一般平郵貴得多，除按重量計費，亦須額外繳付掛號費用，如選用雙掛號服務，收費就更高。一分錢一分貨，市民選用掛號服務無非為了更快捷安全地將郵件交到收件人手上，但如今「偷工減料」，是否值得如此昂貴收費，令人不無疑問。很明顯，保障市民私隱是假，千方百計節省派遞成本才是真。尤其是香港郵政業績長期見紅，一年虧蝕逾億元，為了節省成本無所不用其極，何足為奇。



事實上，香港郵政問題多多，早就備受詬病，尤以「失信於民」最令人怨聲載道。例如有市民獲保險公司以掛號形式寄上廿七萬元劃線支票，苦候多時未見蹤影，懷疑是郵差「摸門釘」後未有發出「領取掛號郵件通知卡」。又例如去年小一派位公布結果，多名坪洲家長焦急地等了一整天仍無法收到教育局註冊文件，原來又是香港郵政錯誤將信件分揀至其他派遞局所致。更不必說，審計署年前炮轟香港郵政「十宗罪」，包括濫發超時補水津貼、郵政基金長期回報不達標、對欠資郵件隻眼開隻眼閉等等，沒有最醜、只有更醜。如今還要犧牲市民利益將掛號信件的安全屏障省掉，損人利己，莫此為甚，到底香港郵政是為了服務市民，還是為了一己方便服務？



時代進步，傳統郵政淪為夕陽行業，這是不爭的事實，但絕不是不思進取、敷衍塞責的理由。無奈人們看見的是，在速遞行業精益求精之際，香港郵政仍然拒絕與時俱進、坐以待斃、泥沙俱下。於是乎，郵差加班踢毽呃補水成為常態，郵品印刷出錯視作等閒，業績年年虧蝕也不覺羞恥。可以說，香港郵政不僅對不起市民，更侮辱自己的專業！