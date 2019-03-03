功夫茶：翻新公廁未成事　宜居城市枉自吹

有人形容香港係「美食天堂，廁所地獄」，一啲都冇誇張。講起公廁，唔單止本地人避之則吉，早排有位荷里活女特技人光顧本港公廁感染食肉惡菌，幾乎命仔冇埋，呢鋪香港真係丟架丟到國際。



講真，香港人「如廁難」已經講咗N咁多年，情況一直都冇改善，反而內地近年厲行「公廁革命」，連微軟創始人蓋茨都話冇得頂。可能終於知衰啩，阿茂財爺今年財政預算案撥出六億元，翻新全港二百幾個公廁，佢仲話香港居住環境擠迫嘅問題，冇可能短時間內解決，希望逐步將香港改善成為宜居城市，市政設施、公共空間搞好啲，市民住都住得舒服啲云云。



唔怪得有人話邏輯分兩種，一種係邏輯，一種係官老爺邏輯，你話加多啲游泳池、圖書館、博物館，等市民多啲地方休憩都仲話順理成章，家陣阿茂言下之意，係咪話公廁翻新後鳥語花香，風涼水冷，市民喺蝸居漚到悶悶哋，可以落去公廁散吓心，呼吸吓新鮮空氣，定抑或帶埋睡袋去紮營呀？



不過諗落又唔錯得晒喎，好似阿茂呢挺高官住大屋養番狗就話啫，基層市民個狗竇，分分鐘真係唔好得公廁幾多，特別係一班劏房戶，雞欄牛棚改建有之，細過俗稱「水飯房」嘅單人囚室有之，沒有最惡劣，只有更惡劣，對於呢方面，佢老哥最有發言權。話時話，房協近日力谷未補地價資助出售房屋出租計劃，結果幾乎「零反應」，皆因好多人嫌棄同陌生人共用廚廁沐浴設備，第時公廁整到企企理理，咪可以早啲落去霸番個靚廁格囉！



所以話阿茂哪壺不開提哪壺啫，家陣輪候公屋條龍愈嚟愈長，時間愈嚟愈耐，所謂三年上樓承諾，唔講已經等於唔存在。面對房屋問題水浸眼眉，高官唔諗方法拓土建屋，反而頭痛醫腳，整色整水翻新公廁，你話係咪吹脹吖。



咁當然，香港深層次矛盾千頭萬緒，點止房屋問題吖。淨係公營醫療系統爆煲，市民求醫分分鐘小病變大病已經夠大鑊，針對呢個「社會痛點」，財政預算案投放一百億元落醫療儲備基金，話就話確保醫療服務資源唔會受經濟周期影響，但係人都知，醫界行業保護主義嘅壁壘一日不除，醫護人手荒一日無解，再多硬件都係無濟於事，到頭來盞益咗醫管局班高層嘅咋。



不過嘥氣喇，特衰政府冇靈魂冇神經，大事就唔使旨意佢哋㗎嘞，但求大拿拿幾億公帑唔好揼落鹹水海，市民見到公廁唔使再運路走，已經還得神落，否則一廁之不治，何以宜居城市為？