世界視線：北韓棄核無寸進　交易大師云乎哉

美國總統特朗普在河內峰會中空手而回，特氏之前還一直對外放風，稱第二次「特金會」將有好消息，結果臨門一腳卻出現大逆轉，特氏為保面子，惟有強調兩國領袖維持良好關係，然而不管怎麼說，今次峰會的失敗，對一直自詡「交易大師」的特朗普來說，無疑是一次重大打擊。



特朗普的處境尷尬在於，他在國內外多條戰線上承受巨大壓力，對內，「通俄」調查進入收尾階段，其私人律師科恩作供再爆料，稱特氏指使他向國會說謊，而邊境建牆最終能否落實資金，仍是未知之數；對外，美、中貿易談判未有實際進展，隨着貿易戰愈拖愈久，對國內企業的傷害愈來愈大，中方僅加碼購買美國貨，反對派肯定不會收貨。在這些情況下，他在第二次「特金會」中不能承受另一次失敗。



於是世人看到如此詭異一幕︰以特朗普的臭脾氣，談判破裂，正常應該當眾「反枱」才對，可是他不僅沒有對金正恩嚴詞譴責，反而為他「護航」。當有記者問到美國人質從北韓返國後猝死一事，特氏表示相信金正恩「也不會願意看到這樣的事情發生」，引起家屬不滿。正如有人分析，時間站在金正恩一邊，反而特朗普為爭取連任，最終很可能要作出讓步，以換取協議。



事實上，金正恩跟特朗普交手這段時間以來，已完全掌握其套路，只要不為其表面強硬的態度所迷惑，他自會慢慢軟化下來。第一次「特金會」前夕，特氏一度「掀桌子」威脅取消峰會，金正恩不為所動，最終還不是乖乖坐下來談。人們可以看到，美、朝兩次峰會期間，美方已稍稍將北韓棄核的「價碼」逐步調低，由原來的「完全、可驗證、不可逆轉的無核化」改為不再進行核試，甚至有傳華府在峰會前已放棄要求北韓整體申報所有核設施。



特朗普的把戲固然騙不過金正恩，民主黨也看穿其底牌，拒絕特氏建議有限期保障「追夢者」以換取建牆撥款開綠燈，可見其所謂「交易」的本領，在紐約曼哈頓地產圈子中可能夠用，用在治國理政卻明顯不夠格。