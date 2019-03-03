神州觀察：推進引渡孟晚舟　加助美政治打壓

華為太子女孟晚舟被指違反美國禁令與伊朗貿易，加國司法部日前發出授權進行書，意味引渡程序正式啟動。中國外交部對此表示強烈不滿和反對，已提出嚴正交涉。在這場被指是出於政治打壓中國的事件中，加拿大再度淪為美國幫兇，中國可謂面目無光。



事實上，美國總統特朗普自己就曾多次表示，如果孟晚舟案有助於美國與中國達成貿易協議，他會對此案進行干預；而加拿大前駐華大使麥家廉更因為「說了實話」而遭撤職，事件在在證明美國對孟的指控是出於政治動機，相關的起訴及引渡都是對司法程序的濫用。



對於特朗普欲將孟案當成美中貿易談判籌碼，亦曾惹加國嚴厲批評，加國外長當時義正詞嚴地說，法律及引渡不應政治化或作為解決其他問題的工具。言猶在耳，加國政府便決定啟動引渡程序，所謂的司法獨立、法治原則，在美國壓力下顯得十分尷尬。



可以見到，特朗普在競選總統期間就一口咬定中國搶走了美國人的飯碗，認為和中國的貿易往來吃了大虧，並以此對中國挑起貿易戰。為最大限度敲詐中國，美方更多管齊下，又是軍艦助陣，又是打台灣牌，甚至四處游說西方盟友抵制中國高科技產品；以國內法行事抓捕華為太子女，更是作為全面狙擊中國崛起的「定點清除」手段之一。有輿論認為，中方在貿易談判中只要讓美方滿意，孟晚舟案很可能就會被撤銷，箇中奧妙不言自明。



至於美國近期對華為發起的封殺行動，也一再證明是莫須有、賊喊捉賊的政治打壓，所謂的間諜竊密行為不但毫無實據，美國更威脅西方國家重新站隊，棄用華為5G技術，否則便會連朋友也沒得做。說到底，就是因為華為太優秀，令美國的科技霸權受到了威脅。而華為的崛起更像是中國崛起的縮影，美國不擇手段的全面制「華」，所指的既是華為，也是中華。



恐龍巨胃永遠填不飽，一味忍讓始終不是辦法，而這樣胡亂抓人的方式更加不能縱容，惡例一開，從此便不知有多少中國的合法公司會遭殃，而中國政府勢將投鼠忌器，處處受掣肘，若日後所有貿易糾紛都需以讓步收場，那中國的經濟還怎麼走出去，一帶一路豈不寸步難行，全球命運共同體還怎麼建立？



還是毛主席那句話，以鬥爭求和平則和平存，以妥協求和平則和平亡。既然當局將此事定性為政治迫害，那就拿出些實際的反制手段，而不是總在「拭目以待」，連公民在海外的人身安全都得不到保障，還談甚麼大國風度、忍耐克制。怎麼說也是「全球老二」的經濟實力，對付不了美國，還不能給加拿大一些顏色看看？