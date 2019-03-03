北韓與美國於二月二十七日至二十八日，在越南河內舉行的美朝峰會沒成果而散。顯示出特朗普的談判策略失敗。他一直是貌似友好，實質對北韓無絲毫實質的讓步。河內會議失敗後他把責任推諉北韓，說北韓要求美國取消全部的制裁。結果北韓外交部即時表明，北韓要求的是部分涉及經濟民生的制裁解除。特朗普便是公開地向全球媒體說假話，可見特朗普和美國外交政策是怎樣虛假和可恥呢？



北韓在談判以來做了不少工作，今次也答應美國派員監督指定的核彈試場的拆毀工作。可惜，美國一直沒有作出實質的對應措施。反映特朗普外交是欺詐性的壓迫，以向國內邀功，不作讓步賺取好處。



北韓金正恩是有誠意打破朝鮮半島七十年來的困局。不過，身為對手的特朗普只是想佔便宜，美國政府也沒有任何誠意去改變東北亞的局勢。特朗普是用騙，美國的軍工體制是不改其在東北亞的軍事政治布局。在這樣情況下，金正恩怎會愚蠢到受騙呢？談不攏便走，但走卻留下再談判的機會。這是金正恩的智慧，和借美國的談判持續下去製造出北韓的形勢。



一是南北韓的改善關係會趁文在寅在任時快速推進，避免美國在南韓插手，如金大中與盧武鉉那樣，未取得成功便被美國策動韓國右派勢力扭轉局面。南韓和解要盡快變成既成事實，既推進和解，也製造政治聲勢支持文在寅政權的政策可以堅持下去，超越本屆任期。



二是北韓要催促中國和俄羅斯積極介入，在聯合國取消美國主導的制裁，在具體層面則開放貿易，打破美國圍堵之局，也同時把中俄推上與美國對抗。



假若中國有勇氣的話，當可以北韓與美國談判進展而加快把中國與北韓的貿易打開非正式，或中國慣稱的邊境貿易之門，把美國的制裁率先打開缺口。或與南北韓協議，讓南韓貨可經兩韓鐵路進入中國鐵路網絡，接上中歐班列。問題是中國政府有否勇氣、魄力、遠見和戰略思維，一改早前被美國套上成圍堵北韓的幫手。



金正恩的智慧在於對付大國用智，而智是突破傳統的常規思維，既得利益的執拗。金正恩的出奇制勝，實際上是知己知彼，對國家的利益還是一以貫之地堅持。不過是靈活變通，其中排除了出賣國家利益的一些人的干擾。



中國的北韓政策，可能計算過多，也不懂北韓和南韓的民心民意和美國紙老虎的弱處。金正恩會與中國商量下一步，且看中國的智慧與金正恩匹配否？